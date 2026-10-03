Federmanager, Marsilio punta su innovazione e competenze

PESCARA – Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e sviluppo economico sono stati al centro dell’Assemblea interregionale di Federmanager Abruzzo e Molise, ospitata all’Aurum di Pescara e dedicata al ruolo strategico del management nella trasformazione del sistema produttivo.

All’incontro ha partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dall’assessore con delega alla Strategia Nazionale delle Aree Interne, Mario Quaglieri. Nel corso del suo intervento, Marsilio ha evidenziato il valore della classe dirigente per affrontare le sfide poste dai cambiamenti economici e tecnologici.

«Federmanager rappresenta un’ossatura fondamentale per le strutture pubbliche e private chiamate a confrontarsi con scenari sempre più complessi», ha affermato il presidente della Regione. Marsilio ha inoltre sottolineato come la formazione continua e l’aggiornamento professionale siano oggi strumenti indispensabili per accompagnare la crescita delle imprese e dei territori.

Il governatore ha poi richiamato il dinamismo dell’Abruzzo sul fronte dell’innovazione e della ricerca, evidenziando il contributo di iniziative strategiche come il progetto “Le Valli della Tecnologia” e la collaborazione tra istituzioni, università, centri di ricerca e rappresentanze manageriali.

Nel corso dell’assemblea è stato letto anche un messaggio dell’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, che ha ribadito l’importanza del confronto con il mondo manageriale per rafforzare la competitività del tessuto economico abruzzese.

«Gli strumenti e gli avvisi attivati dalla Regione rappresentano un supporto concreto alle micro, piccole e medie imprese, anche per favorire l’acquisizione di competenze manageriali sempre più adeguate alle sfide del mercato», ha sottolineato Magnacca, evidenziando il ruolo centrale della valorizzazione delle competenze e del passaggio generazionale nelle aziende.

L’evento ha confermato il ruolo del capitale manageriale come leva strategica per sostenere la crescita economica, l’innovazione e la competitività dell’Abruzzo e del Molise, in un contesto caratterizzato da rapide trasformazioni tecnologiche e organizzative.