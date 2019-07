Federica Traino è la nuova guardia del Re Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prosegue a ritmo serrato l’allestimento del roster 2019/20 in casa Baia del Re Panthers Roseto: la società biancazzurra è lieta di comunicare l’innesto della guardia pescarese Federica Traino, terzo volto nuovo dopo Lucente e Servadio, ed altro tassello fondamentale nel mosaico che lo staff tecnico e dirigenziale sta costruendo in vista della prossima stagione.

Classe 1999, 172 cm di altezza, Federica è storicamente legata alla YALE Pescara con cui ha svolto tutta la trafila di minibasket e settore giovanile fino a diventare un elemento cardine della prima squadra. Ad appena 20 anni di età la neopantera può infatti già vantare ottima esperienza a livello senior, dove già nelle passate stagioni si è distinta per le buonissime doti offensive e la capacità di colpire con frequenza anche dalla lunga distanza.

Queste le prime dichiarazioni di Federica: “Avendo sempre giocato nella YALE a Pescara quest’esperienza per me rappresenta una svolta radicale, che affronto con grande entusiasmo e tanta voglia di far bene. Sono già stata allenata da coach Ghilardi e ho ricordi molto positivi: mi sembra ci siano tutti i presupposti per vivere una grande avventura in una piazza importantissima come quella di Roseto”.