Fedele scrive a Imprudente su fondi per un impianto nel Fucino

Il vicepresidente della Commissione Agricoltura ha scritto all’assessore dopo aver avuto informalmente notizia di una rimodulazione di fondi

PESCARA – Il Vice presidente della Commissione Agricoltura di Regione Abruzzo, Giorgio Fedele, ha dichiarato di essere informalmente venuto a conoscenza di una rimodulazione di fondi che potrebbe penalizzare lo stanziamento per la realizzazione dell’Impianto irriguo a pressione per la piana del Fucino in favore del finanziamento di altre norme in agenda della maggioranza. Prima di dare spazio ad allarmismi ha immediatamente inviato una lettera all’Assessore Imprudente per essere rassicurato in merito a questa notizia che, se confermata, sarebbe però inaccettabile.

I fondi previsti dal Masterplan, infatti, sono già stanziati per un impianto indispensabile, di cui beneficerebbe il settore delle coltivazioni abruzzese, tenendo conto che solo nel territorio del fucino si produce il 30% del Pil Agricolo d’Abruzzo. Fedele ha detto di augurarsi che l’Assessore smentisca subito queste informazioni, poiché è l’unico organo competente a farlo, e che lo faccia nel minor tempo possibile.