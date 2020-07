Febbo annuncia due bandi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni

Un milione di euro per grandi eventi, manifestazioni e attività culturali realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre

PESCARA – L’assessore alla Cultura, Mauro Febbo, ha annunciato che in anticipo di quasi sei mesi si pubblicano i due bandi (L.R. 55) dove vengono stabiliti criteri e modalità per la concessione di contributi per l’organizzazione dei grandi eventi, manifestazioni e attività culturali realizzati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020 mettendo in campo risorse pari a un milione di euro circa.

“Ho sempre sostenuto – ha detto Febbo – che per la riuscita di eventi e attività culturali di qualità bisognasse anticipare l’uscita di questi avvisi al fine di aiutare gli organizzatori in una migliore pianificazione e organizzazione degli eventi. Infatti, la Regione Abruzzo oggi, e non quasi a fine anno come accadeva negli anni precedenti, pubblica due specifici avvisi: uno per l’organizzazione diretta di manifestazioni impegnando risorse pari a euro 595mila e l’altro per euro 320mila per la realizzazione di grandi eventi di carattere culturale e/o artistico, relativi a spettacoli, rassegne, premi e mostre (https://www.regione.abruzzo.it/content/avviso-la-presentazione-di-proposte-di-eventi-o-di-programmi-di-eventi-anno-2020).

“Questo assessorato – ha sottolineato Febbo – lavora per portare avanti la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario senza tralasciare lo sviluppo, la promozione e il sostegno alla storia e alle tradizioni artistiche e culturali abruzzesi. È noto a tutti il grande valore del patrimonio culturale della Regione Abruzzo e per questo – ha concluso – è nostro dovere continuare a promuoverlo sostenendo le attività di queste importanti realtà culturali anche attraverso un sostegno economico tutt’altro che trascurabile”