FdI Pescara, nominati i 29 responsabili provinciali del partito

PESCARA – “Sono freschi di nomina i 29 referenti, per la provincia di Pescara, dei dipartimenti nazionali di Fratelli d’Italia”. Lo rende noto, il coordinatore provinciale, Stefano Cardelli, che prosegue “Rappresentiamo un partito che si organizza sul territorio attraverso una rete capillare volta a prestare molta attenzione alle province. A dimostrarlo, sono ancora una volta i numeri, in termini di adesione sempre più imponente e che culmina con le aperture di numerosi circoli. Tutto ciò, nell’ottica di una nuova pianificazione del lavoro , a partire dal 2021, che ha come punti fermi gli indirizzi di programma che recepiamo dal nazionale ed un impegno sempre più rivolto alle esigenze dei nostri territori. Gli ambiti di competenza sono tanti, così come le tematiche da affrontare ed i progetti in itinere e da realizzare. Sono certo – conclude Cardelli – che ciascun referente svolgerà un ottimo lavoro, fornendo un prezioso apporto per lo sviluppo dell’intera provincia e la crescita del partito”.

Di seguito l’elenco dei dipartimenti nazionali ed il relativo responsabile provinciale.

Formazione, Lavoro e crisi aziendali, Imprese e mondi produttivi – Guerino Testa

Italiani nel mondo – Nicola Orsini

Elettorale e iniziative movimentiste, organizzazione – Roberto Carota

Sicurezza, legalità, immigrazione – Marco Forconi

Rapporti con le forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, Difesa e Forze armate – Massimo Di Silverio

Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili – Carola Profeta

Giustizia – Alfredo Cremonese

Cultura ed innovazione, attività ed iniziative editoriali – Pasquale Cordoma

Agricoltura – Mario Di Tommaso

Istruzione, Università e Scuola – Aurelio Toro

Sanità – Franco Pellegrini

Dipendenze e terzo settore – Paride Di Febo

Tutela vittime della violenza – Cinzia Marinelli

Turismo – Sergio Morales

Politiche sociali – Liliana D’ Innocente

Professioni, assicurazioni – Rocco De marco

Commercio con l’estero, dialogo interreligioso – Annarita Colasante

Associazionismo politico – Filippo Mariani

Eccellenze italiane – Pierluigi Di Mascio

Territorio, Paesaggio e Trasporti – Nunzio Caiano

Comunicazione, media e telecomunicazioni – Giuseppe Di Vincenzo

Spettacolo e teatro – Claudio Cornacchia

Autonomie locali, Partecipate, Piccoli Comuni, Anci – Giammarco Marzola

Pensionati, Politiche per il mezzogiorno – Pasquale Viscogliosi

Cultura rurale, Montagne e zone disagiate – Nico Di Giandomenico

Ambiente – Antonio Trovarelli

Emergenze e prevenzione grandi rischi – Dante Salce

Equità sociale e disabilità – Sandro Cacciatore

Lavori pubblici, riqualificazione urbana e grandi infrastrutture – Antonio Plevano