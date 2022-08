“Favole al Telefono” in scena oggi a Pescasseroli

PESCASSEROLI – Per “Alice nel paese del Teatro”, il festival di teatro per ragazzi promosso dal Comune di Pescasseroli, in collaborazione con la Cooperativa Fantacadabra e il Teatro Stabile d’Abruzzo e il sostegno della Regione Abruzzo va in scena martedì 9 agosto, alle 18.30, “Favole al Telefono” con Santo Cicco, Laura Tiberi, Roberto Mascioletti, scene Santo Cicco, Pupazzi Wally Di Luzio, costumi Antonella Di Camillo, musiche e canzoni di Sergio Endrigo, I Ratti della Sabina e Paolo Capodacqua, ideazione e regia Mario Fracassi. Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in collaborazione con Fantacadabra.

Seguendo il percorso tracciato nell’opera poetica e narrativa di Gianni Rodari e utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, lo spettacolo si sviluppa come un grande gioco per interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie: quelle già esistenti e quelle ancora da scoprire e potere trovare una favola dentro ad ogni cosa.

Un viaggio attraverso alcune celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari, uno spettacolo fatto di piccole storie che si rincorrono sulla scena, dentro e fuori poetici spazi, che sanno catturare i piccoli grandi e i grandi piccoli. Storie, quelle di Rodari, che non conoscono il passare del tempo, che conservano immutate le doti originali di eleganza, ironia e freschezza che da sempre costituiscono i punti di forza di quella inesauribile capacità di invenzione che sapeva coniugare con la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea.