Epifania con la Fantasia Corale di Ludwig van Beethoven: ecco dove

Il 6 gennaio Concerto in streaming dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari da Pescasseroli con Michele Campanella

ROMA -Mercoledì 6 Gennaio 2020, alle 12.00, un grande concerto dedicato alle celebrazioni per i 250 anni di Ludwig van Beethoven: l’esecuzione della straordinaria Fantasia per pianoforte, soli, coro e orchestra in Do minore op. 80, composta nel dicembre 1808 la cui parte corale è basata su un poema di Christoph Kuffner.

Dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli in Roma, l’esecuzione di uno dei capolavori del geniale musicista di cui nel 2020 si sono celebrati i 250 anni dalla nascita, con Jacopo Sipari di Pescasseroli sul podio dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’International Opera Choir preparato dal M° Giovanni Mirabile e con la straordinaria partecipazione di Donata d’Annunzio Lombardi, Giada Santoro, Anna Maria Chiuri, Luciano Ganci, Alberto Petricca e Alberto Gazale, alcuni tra le più note voci del panorama internazionale.



Presenza eccezionale quella del M° Michele Campanella, fra i più celebri pianisti italiani, grandissimo interprete di indiscussa sensibilità ad esperienza, di casa sui più importanti palcoscenici del mondo. Il Maestro suonerà un pianoforte da concerto Fazioli messo gentilmente e generosamente a disposizione dalla omonima casa costruttrice.

“Quest’anno a causa della Pandemia – dice Jacopo Sipari – per la prima volta dopo 6 anni, non è stato possibile porre in essere, come di consueto in Novembre, la storica rassegna “Sacrum – Una preghiera in Musica per la Pace Universale” dal vivo con il nostro affezionato pubblico. La trasmissione in streaming ci da la possibilità di portare comunque la nostra musica nelle case di chiunque vorrà essere in nostra compagnia, nella speranza di poter tornare presto a vivere tutti insieme la bellezza estrema del nostro lavoro”.

Ettore Pellegrino, direttore artistico della Istituzione Sinfonica aggiunge: “Siamo lieti di aprire questo 2021 condividendo con il pubblico del web la Fantasia Corale di Beethoven nell’esecuzione dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli e con la partecipazione del M° Michele Campanella registrata ormai un anno fa nella stupenda Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma. Mi piace pensare che queste note, ricche di speranza e slancio, siano di auspicio per il futuro e che segnino l’inizio del ritorno alla normalità che tanto desideriamo. È questo l’augurio che rivolgo a tutti coloro che nella giornata di domani, mercoledì 6 gennaio, alle 12.00 seguiranno lo streaming attraverso le pagine Facebook di Sacrum Festival, della nostra ISA e su youtube”.

Il Concerto, per la regia di Giacomo Iacolenna e l’audio di Stefano del Vecchio, della durata di 22 minuti, sarà disponibile gratuitamente in diretta facebook dalle 12.00 del 6 Gennaio sulle pagine pubbliche di Sacrum Festival, Istituzione Sinfonica Abruzzese, International Opera Choir, Jacopo Sipari, Giacomo Iacolenna e su Youtube al link sottoindicato.

Mercoledì 27 Gennaio, in occasione della giornata della memoria, la seconda trasmissione streaming con il Requiem di Mozart.