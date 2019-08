Fano – Teramo, gara di esordio per i biancorossi in Coppa Italia

I biancorossi giocheranno questo pomeriggio ore 18 allo stadio Mancini: i convocati e le dichiarazioni pre-partita

FANO – Domenica 11 agosto ore 18 si apre ufficialmente la stagione sportiva 2019 – 2020 del Teramo Calcio. Primo match a Fano per la Coppa Italia. Il neo tecnico Tedino dovrà fare a meno dello squalificato Cianci mentre saranno indisponibili Barbuti, Cappa, Celentano, D’Aniello, Lasik, Martignago, Soprano e Speranza. Andiamo a vedere quali sono i giocatori convocati per la partita. Ricordiamo saremo pronti a seguire il match con il tabellino, azioni salienti e commenti a fine partita.

PORTIERI: Lewandowski, Tomei.

DIFENSORI: Bregasi, Cancellotti, Cristini, Di Matteo, Piacentini, Tentardini.

CENTROCAMPISTI: Arrigoni, Ilari, Minelli, Mungo, Persia, Santoro, Viero.

ATTACCANTI: Birligea, Infantino, Pinzauti.

Alla vigilia della partita il tecnico biancorosso ha fatto un primo bilancio dei 15 giorni di lavoro e della situazione generale della squadra: «Abbiamo condotto una quindicina di giorni di lavoro con spirito di volontà e intelligenza, ora abbiamo bisogno di rodaggio e un tipo di lavoro continuativo con tutti gli effettivi, elemento che finora non è potuto accadere. Siamo partiti con entusiasmo ed energia, affinchè questo gruppo possa dare le risposte che tutti auspichiamo. Ci sono problemi di organico, come la squalifica di Cianci, il lungodegente Speranza e l’infortunio di Soprano, l’unico della preparazione, che hanno diminuito sensibilmente le rotazioni difensive. Dovremo fare di necessità virtù e gestire il lavoro da svolgere. Nonostante qualche acciacco, la squadra ha sempre lavorato nel clima giusto e sono certo che questo ci porterà lontano. Durante il ritiro abbiamo cercato di portare avanti un lavoro qualitativo anche per i più giovani, ora è giunto il momento di cambiare marcia, cercando di smaltire i carichi di lavoro».

GLI ULTIMI ARRIVI DI CALCIOMERCATO

Ricordiamo che in questi ultimi giorni sono arrivati due rinforzi dal calcio mercato. Il primo è lo slovacco Lasik, mediano che ha firmato un biennale. Classe 1992, originario di Bratislava, Richard Lasik conosce bene il campionato italiano per aver disputato quattro campionati in Serie B con le maglie di Brescia (2012-14) ed Avellino (2016-18), per 76 presenze complessive, accompagnate da 3 reti. Nella sua terra, invece, dopo un iniziale percorso giovanile nello Slovan, ha vissuto nel 2012 una parentesi semestrale nel Ruzomberok, nella massima serie slovacca, per poi tornare a vestire la maglia dello Slovan Bratislava, con cui esordisce parimenti nelle competizioni europee, e del Banik Ostrava nel campionato ceco. Lasik può vantare anche un’assidua presenza con la casacca della Slovacchia dalle categorie minori e fino al debutto in Nazionale maggiore datato 2013, nell’amichevole con il Belgio, realizzando peraltro la rete del momentaneo pareggio.

Il secondo invece Riccardo Martignago, attaccante proveniente dall’Albissola nel girone A della Serie C, dove ha siglato 15 reti in 35 presenze, Martignago è una seconda punta nato a Montebelluna 28 anni fa, dove ha anche cominciato il suo percorso giovanile, prima di vestire anche le maglie di Cittadella, Latina, Catanzaro, Pistoiese, Pordenone e Mestre, totalizzando 172 presenze complessive tra i “Pro”.

Queste alcune sue dichiarazioni: “Conosco bene Tomei e Mungo per averli avuti come compagni di squadra tra Pordenone e Pistoia. Mi entusiasma l’idea di conoscere una piazza calda e passionale come quella teramana. Posso soltanto promettere impegno, sacrificio quotidiano e maglia sudata, perché il giudice insindacabile rimane il rettangolo verde”.

Ricordiamo anche che l’attaccante Sparacello si è trasferito a titolo definitivo all’Az Picerno, squadra militante nel campionato di Serie C, girone C.