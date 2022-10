GIULIANOVA – Domenica 9 ottobre, alle 15, al Polo Museale Civico di Giulianova, torna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, organizzata fin dalla sua prima edizione dall’Associazione “Famiglie al Museo”. Si tratta dell’evento culturale dedicato ai bambini più importante in Italia, nato per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi della cultura che arricchiscono il nostro Paese.

“Diversi ma Uguali” è il tema scelto quest’anno: la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) quale strumento indispensabile di inclusione sociale.

F@Mu 2022 parlerà ai bambini di inclusione, unicità, accoglienza. Per l’occasione, i musei giuliesi, sempre attenti alle esigenze dei visitatori più giovani, grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale “TerraTeatro”, invitano bambine e bambini, assieme ai loro familiari, a compiere un viaggio alla scoperta della storia del “Minotauro felice”. Tutti conosciamo la storia di Minosse e del Minotauro, il labirinto costruito da Dedalo, il coraggio di Teseo e il filo di Arianna. Il mito del Minotauro, mostro feroce metà uomo e metà toro, ci pone di fronte all’eterna dicotomia tra il bene e il male. Ma se per una volta ribaltassimo la vicenda e il Minotauro diventasse la vittima rinchiusa in una prigione-labirinto? Il laboratorio, partendo dalla lettura del mito greco attraverso l’uso di libri e albi illustrati, vuole creare questo ribaltamento e proporre una interpretazione che diviene interna: ognuno di noi ha il proprio Minotauro nascosto e aggressivo, la sua “faccia diversa” che vuole liberarsi verso l’esterno ed essere accettata. Il Minotauro diviene, così, un uguale che abbatte l’idea di diversità e vive finalmente la sua dimensione di felicità. Il Laboratorio prevede la partecipazione attiva di bambini e familiari, che insieme affronteranno le fasi del percorso, dalla narrazione del mito classico presso il Museo civico archeologico “Torrione La Rocca”, passando per i vicoli del centro storico, fino al Loggiato “Riccardo Cerulli”, sotto piazza Belvedere, con il laboratorio teatrale di espressività corporea sul tema.

Il laboratorio, riservato a bambini tra 8 e 12 anni, ha un costo di 10 euro a partecipante ed è obbligatoria la prenotazione entro venerdì 7 ottobre al numero 0858021290