“Così fan tutte”, Fabrizio Bentivoglio al Teatro Massimo di Pescara

PESCARA – Domenica 24 Aprile ore 21:00 al Teatro Massimo Pescara, Fabrizio Bentivoglio in scena con “Così fan tutte”. La Baltimore Production presenta, all’interno del programma della stagione teatrale 2021 – 2022 “Rinascita” lo spettacolo “Così fan tutte”, tratto dall’omonima opera di Mozart, con protagonista un artista di spicco come Fabrizio Bentivoglio, insieme a Francesco Libetta.

Fabrizio Bentivoglio, tramite il personaggio di Don Alfonso porta in scena il legame tra Strehler e Mozart, raccontando un’opera amaramente comica, destabilizzante, complessa e a tratti estraniante.

La trama evidenzia un tema novecentesco: la difficoltà nell’individuare il confine tra finzione e realtà, dando la possibilità agli spettatori di interrogarsi sulla loro vita quotidiana, sulle loro maschere e ipocrisie. La morale risulta essere pessimistica: non c’è margine di miglioramento o redenzione per l’essere umano, che sia uomo o donna.

Ingannano, deludono, si prendono gioco del prossimo, sono superficiali e pieni di amor proprio. Mozart e Da Ponte avevano ragione: gli uomini non cambiano mai!

