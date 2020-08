Fabio Altitonante candidato a Montorio, sostegno di AreaBlu

“Riteniamo sia giunta l’ora di dare a Montorio il ruolo che merita, ovvero quello della capitale del parco e della montagna teramana che si affaccia sulla vallata del Vomano”

MONTORIO AL VOMANO – Il direttivo di AreaBlu ha deciso di appoggiare la candidatura di Fabio Altitonante alla carica di sindaco di Montorio alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 20 ed il 21 settembre prossimo. La decisione assunta all’unanimità del direttivo, è stata presa in virtù del progetto messo in campo dal candidato che più si avvicina ai valori liberali e riformisti del gruppo e della figura di candidato sindaco che più di tutti rappresenta elemento di rinnovamento della classe dirigente della città, a differenza delle altre 2 liste che invece incarnano spinte restauratrici e conservatrici di cui la città di Montorio oggi non ha proprio bisogno.

“Dopo le vicende sia atmosferiche che sismiche che hanno colpito la città negli ultimi anni, che si sommano alla profonda crisi economica e sanitaria che sta colpendo il nostro paese e dopo due consiliature terminate anzitempo con due commissariamenti prefettizi che sono stati subiti dalla città, riteniamo sia giunta l’ora di dare a Montorio il ruolo che merita, ovvero quello della capitale del parco e della montagna teramana che si affaccia sulla vallata del Vomano. Riteniamo che la candidatura di Fabio Altitonante con la sua esperienza ed il suo bagaglio di conoscenza amministrativa e politica sia l’unica figura in campo in grado di far raggiungere questi obiettivi” si legge nella nota di AreaBlu.

