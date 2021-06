“La fabbrica degli abbracci festival” ad Arielli: ecco quando

Il 26 e 27 giugno ad Arielli saranno due giorni dedicati al live painting, immersi nella street art grazie alla presenza di 12 artisti

ARIELLI – Sabato 26 e domenica 27 giugno, ad Arielli, dalle ore 10.30 alle 22, è in programma “La fabbrica degli abbracci festival”: due giorni di live painting, immersi nella street art e ideati dall’artista Mariaelena Mae Carulli, in collaborazione con Barbara Pregnolato.

L’evento è organizzato da “La fabbrica degli abbracci” con il patrocinio del comune di Arielli.

Dodici artisti nazionali e internazionali daranno vita a opere inedite e si occuperanno di dipingere il muro antico di Arielli: tema conduttore sarà l’abbraccio.

Simone Palumbo, musicista e attore, sarà presente domenica 27, con un suo repertorio e con la canzone “L’abbraccio di un sorriso”, canzone dello spot che sarà proiettato in entrambe le giornate, che sarà la colonna sonora della Fabbrica degli abbracci.

La Fabbrica degli abbracci comunica agli artisti partecipanti che ognuno sarà fornito di una sacca personale con due pennelli, un rullo, un secchiello piccolo, un grembiule di plastica, una mascherina, tinte per esterni, una bottiglia di acqua fresca da bere.

Oltre alla sacca personale, nello spazio comune, ci saranno secchi grandi, acqua, pennelli di media grandezza, stracci, due grandi trabattelli e una scaletta, fissativo e vernice bianca per esterni da miscelare per formare i colori desiderati. Essendo un murale esterno non potranno essere usati solo acrilici ma dovranno essere miscelati alla vernice bianca e al fissativo. Si consiglia ad ogni artista di dotarsi anche di pennelli personali e di eventuali colori particolari, a seconda della propria opera, per non trovarsi sfornito di qualcosa di particolare e soggettivo. In sede comunque, si troverà tutto il materiale di base. Ad ogni artista sarà assegnata una porzione di muro di grandezza variabile.