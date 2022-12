eXtramuros gli incontri di Fratellanza Artigiana Teramo di dicembre 2022

TERAMO – Il 10 dicembre 2022 alle ore 17.30 eXtramuros inaugura la serie di Incontri, per riflettere sulle diverse tematiche inerenti il lavoro, la comunità, l’arte, l’imprenditoria, l’innovazione, ecc., con Stefano Canzio, diplomatico e dirigente di Atlantia, il 12 dicembre con Emanuel Mazzilli, ingegnere informatico, e il 19 dicembre con Francesca Vittorini, architetto e ingegnere.

Nelle parole di Stefano Canzio, diplomatico di carriera alla Farnesina dal 1998, laurea in Scienze Politiche Internazionali e Master in Studi Diplomatici, è riassunto il focus e il cuore degli incontri: “In tutti questi spostamenti e cambi di incarico ho sempre portato con me la mia Città, Teramo, vera e propria ancora dell’anima assieme al Gran Sasso e allo spicchio di Adriatico che bagna la nostra Provincia. Questi luoghi, i miei luoghi, continuano ad accompagnarmi ovunque vada nel mondo assieme al ricordo della mia famiglia, degli amici e di tutte quelle persone straordinarie che li popolano e li rendono semplicemente straordinari”.

Stefano, così come tanti altri extramuros che calcheranno il palco della Fratellanza Artigiana, è la testimonianza di una comunità ed una città fluida, osmotica, dove chi esce e chi entra rappresenta una risorsa e una ricchezza inestimabile, costruisce il futuro di una società in mutamento e in evoluzione dove le frontiere sono totalmente abbattute e dove si può credere ad un interscambio di esperienze e professionalità.

Emanuel Mazzilli è un giovane ingegnere informatico – classe 1987 – che attualmente si occupa, con base in Silicon Valley, di infrastruttura blockchain ed investimenti in startup early stage, in ambito crypto: nel 2019 ha diretto un team di ingegneri per la riscrittura della piattaforma Rousseau. Con lui si parlerà di innovazione, di nuove tecnologie ma anche di sogni che con passione e tenacia prendono corpo e vanno oltre il percorso desiderato.

Francesca Vittorini è una giovane ingegnere ed architetto di origine teramana che, dopo anni di esperienza lavorativa all’estero, ha deciso di tornare in Italia dove lavora su progetti di diversa scala e tipologia. Ancora studentessa, ha vinto un concorso internazionale che l’ha portata alla realizzazione di una scuola in Ghana, nominata da Designboom come una delle 10 migliori scuole al mondo. Con Francesca si discuterà di città, di programmazione, di modelli di sviluppo.

Gli incontri saranno ospitati negli spazi della Fratellanza Artigiana, luogo iconico della storia culturale teramana, e proseguiranno fino al mese di aprile 2023.

eXtramuros, promosso dall’Associazione culturale blowart, coordinato dal consigliere comunale delegato dall’Amministrazione Comunale, Luca Pilotti, curato da Roberta Melasecca, con il contributo dello stesso Comune e il patrocinio di Cittadellarte Fondazione Pistoletto, è un progetto che nasce per “aprire” metaforicamente le porte della città di Teramo a chi vi ha vissuto e sta facendo esperienze importanti altrove e a chi vuole “uscire” e cerca un’ispirazione, ma anche idee e strade da seguire per trasformare e fare crescere la città. eXtramuros aderisce ai 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

BIOGRAFIE

Stefano Canzio

“Sono un diplomatico di carriera, entrato alla Farnesina nel 1998. Ho sempre vissuto il mio lavoro a servizio dello Stato come una vocazione e un privilegio. Ho quindi cercato affrontare gli incarichi che ho ricoperto nel tempo avendo questi sentimenti come bussola. A Roma e all’estero (Console presso i Consolati Generali di Caracas e Istanbul, Vice Capo Missione presso l’Ambasciata a Buenos Aires e Consigliere Politico presso l’Ambasciata a Parigi) mi sono occupato di temi di politica internazionale, stampa e comunicazione, questioni consolari, coordinamento, risorse umane e relazioni sindacali, questioni economiche e commerciali, sicurezza, temi sociali ed altro. Qualcuno dice che il diplomatico è uno “specialista del generale”. L’espressione ha indubbiamente un fondo di verità e, in un mondo iper-specializzato, non è priva di sfumature sarcastiche. Tuttavia, credo che essa riveli anche un aspetto essenziale del nostro operato a servizio del paese, ovvero quella di saper guardare alla foresta evitando di soffermarsi troppo sui singoli alberi. Capire le realtà dei paesi nei quali si è destinati avendo la capacità di svolgere analisi multifattoriali e multisettoriali per fornire al Governo opzioni di policy che tengano conto della complessità delle relazioni internazionali contemporanee. In questo senso, il mio percorso si è di recente arricchito di esperienze particolarmente utili in due importanti realtà imprenditoriali italiane. Tra la fine del 2020 e l’aprile 2022 sono stato temporaneamente distaccato dalla Farnesina presso Fincantieri, un protagonista assoluto della cantieristica mondiale, come Senior Advisor del Presidente Giampiero Massolo. Dallo scorso maggio sono quindi approdato (sempre in distacco temporaneo) ad Atlantia a seguito del cambio di incarico Presidente Massolo presso questa azienda, leader internazionale nel settore della mobilità. In tutti questi spostamenti e cambi di incarico ho sempre portato con me la mia Città, Teramo, vera e propria ancora dell’anima assieme al Gran Sasso e allo spicchio di Adriatico che bagna la nostra Provincia. Questi luoghi, i miei luoghi, continuano ad accompagnarmi ovunque vada nel mondo assieme al ricordo della mia famiglia, degli amici e di tutte quelle persone straordinarie che li popolano e li rendono semplicemente straordinari”.

Emanuel Mazzilli

Nato e cresciuto a San Nicolò/Teramo: elementari alla Carlo Febbo, medie alla Zippilli e diplomato nel 2006 al Liceo Scientifico Einstein di Teramo. Laurea Triennale e Magistrale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con il massimo dei voti. Nel 2012 si trasferisce in Silicon Valley dove risiede tuttora. In passato si è occupato di Automotive (Mercedes Benz come ricercatore) e social network (2 anni a Twitter e 3 a Facebook). Nel 2019 ha diretto un team di ingegneri per la riscrittura della piattaforma Rousseau (unica esperienza italiana). Dal 2020 lavora presso Robinhood, una piattaforma di trading e strumenti finanziari, dove lavora full time in ambito crypto. Sempre nel 2020 ha fondato Blocktech Ventures che si occupa di infrastruttura blockchain ed investimenti in startup early stage.

Francesca Vittorini

Francesca Vittorini è una giovane ingegnere ed architetto di origine teramana che, dopo anni di esperienza lavorativa all’estero, ha deciso di tornare in Italia, ad Ancona. Qui lavora su progetti di diversa scala e tipologia, da edifici privati a progetti di interni, paesaggi, collaborazioni artistiche, edifici pubblici e spazi civici. Ancora studentessa, ha vinto un concorso internazionale che l’ha portata alla realizzazione di una scuola in Ghana. Ampiamente pubblicato, il progetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali e nel 2017 è stato nominato da Designboom come una delle 10 migliori scuole al mondo. Prima di tornare in Italia, Francesca ha lavorato come architetto in numerosi studi di rilevanza internazionale: Powerhouse Company a Rotterdam (2019-2020), in cui ha collaborato su progetti di grande scala come gli headquarters della Nike ad Amsterdam; Design Erick van Egeraat a Rotterdam (2018-2019); RAAAF ad Amsterdam (2017-2018); TAMassociati a Venezia (2016), con i quali ha preso parte alla progettazione del padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2016. Francesca ha esposto i suoi lavori in varie mostre ed eventi culturali, tra cui il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo (2022), la Biennale di Architettura di Venezia (2021) e la Triennale di Milano (2018). I suoi progetti sono stati pubblicati a livello internazionale ed hanno ricevuto molti riconoscimenti tra cui The Plan Award, RTF Sustainability Award, Inspireli Award e Archi-World Academy.

Gli appuntamenti di dicembre 2022:

10 dicembre 2022 ore 17.30

Un Paese ci serve. Costruire la comunità

Stefano Canzio – Diplomatico e dirigente Atlantia

12 dicembre 2022 ore 17.30

Il lavoro che c’è ma non si vede

Emanuel Mazzilli – Ingegnere informatico

19 dicembre 2022 ore 17.30

Andare, tornare: il lavoro da immaginare

Francesca Vittorini – Architetto e Ingegnere

Gli appuntamenti di gennaio 2023:

7 gennaio 2023 ore 17.30

La settima arte e la scrittura per lo schermo

Marco Cassini – Regista a Attore

Davide Orsini – Sceneggiatore

13 gennaio 2023 ore 17.30

Andare, tornare: il lavoro da immaginare

Fernando Filipponi – Storico dell’arte e Ricercatore presso il Museo del Louvre

18 gennaio 2023 ore 17.30

Il lavoro che c’è ma non si vede

Pierfrancesco di Giuseppe – CEO Startup “Regrowth”

Michael Odintsov Vaintrub – COO Startup “Regrowth”

(poichè la Regrowth è una startup partecipante a diversi acceleratori d’impresa, la data dell’incontro potrebbe subire variazioni a causa della tipologia di lavoro della società)

28 gennaio 2023 ore 17.30

La dimensione artistica e culturale: “costruire” progetti

Fiona Sansone – Regista teatrale e educatrice