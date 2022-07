Export distretti abruzzesi: recuperati i livelli pre-pandemia

Nel primo trimestre dell’anno export dei distretti regionali in crescita del 17% (per un valore totale di 152 milioni di euro)

REGIONE – Nel primo trimestre di quest’anno i distretti abruzzesi fanno registrare una crescita tendenziale dell’export del 17% (pari a 152 milioni di euro di esportazioni) e un conseguente pieno recupero, nel complesso, dei livelli pre-pandemia (+0,4% rispetto al primo trimestre del 2019).

Una positiva dinamica solo in parte spiegata dall’aumento dei prezzi: si stima che l’export manifatturiero abruzzese, al netto del settore automotive che pesa per il 50% sul totale regionale, sia cresciuto del 12% a prezzi costanti. Questo quanto emerge dall’analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo circa l’evoluzione dell’export distrettuale regionale.

“Le imprese abruzzesi hanno mostrato capacità di resilienza durante i periodi più duri della pandemia e i dati delle esportazioni del primo trimestre di quest’anno fanno finalmente segnare un pieno recupero dei livelli del 2019. Intesa Sanpaolo è al fianco delle imprese abruzzesi, in uno scenario di nuovo incerto a causa del conflitto in Ucraina, per dare vita ad un’economia strutturalmente più robusta, sostenendo gli investimenti verso la transizione ambientale e digitale e valorizzando i rapporti di filiera – spiega Roberto Gabrielli, Direttore Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo -. Abbiamo attivato sin da subito misure finanziarie per supportare le esigenze legate all’aumento del costo dell’energia e delle materie prime, per permettere alle aziende di non frenare gli investimenti strategici e nell’arco temporale del PNRR Intesa Sanpaolo metterà a disposizione del Paese oltre 410 miliardi di euro di erogazioni, di cui 270 miliardi per le imprese”.

La crescita è trainata soprattutto dai due distretti dell’agro-alimentare. Il distretto dei Vini del Montepulciano d’Abruzzo, dopo aver chiuso il 2021 con un progresso del 9% rispetto al 2020, continua sullo stesso trend nel primo trimestre del 2022 e registra un +6,3% tendenziale (+4,4% rispetto al primo trimestre del 2019).

Ottimi risultati anche per il distretto della Pasta di Fara: +14,4% rispetto al primo trimestre del 2021 e +27,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Va tuttavia segnalato che l’indice dei prezzi sui mercati esteri per l’industria italiana della pasta e dolci è cresciuto del 12,1% tendenziale nel primo trimestre del 2022, sotto la spinta delle dinamiche inflattive. Sul settore hanno pesato i rincari energetici e dei costi delle materie prime, in particolare i cereali.

Buon recupero anche da parte del distretto del Mobilio abruzzese: +22,1% tendenziale, anche se i livelli di export si posizionano ancora al di sotto dello stesso periodo del 2019 (-3%).

I due distretti regionali dell’abbigliamento hanno fatto segnare una forte accelerazione sui mercati esteri, che tuttavia non è stata sufficiente a recuperare i livelli pre-pandemici. Il distretto dell’Abbigliamento nord abruzzese, con 7 milioni in più, segna un +47,1% tendenziale, ma è ancora sotto del 14,9% rispetto al primo trimestre del 2019. Anche l’Abbigliamento sud abruzzese cresce del 23,5% tendenziale, ma è sotto del 47% rispetto al primo trimestre 2019.

Gli Stati Uniti si confermano principale mercato di sbocco per le esportazioni distrettuali abruzzesi, che riprendono a crescere (+19,4% tendenziale) dopo il calo del 2021, anche sotto la spinta del dollaro forte che rende più conveniente l’acquisto di prodotti Made in Italy da parte degli americani: in crescita soprattutto l’export dei distretti della moda e del mobile.

Le vendite verso la Germania confermano gli stessi livelli del primo trimestre del 2021 (+0,1% tendenziale) e si assestano su livelli superiori del 15% rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre la Francia segna un +42% rispetto al primo trimestre del 2021 grazie a progressi diffusi da parte di tutti i distretti abruzzesi.