Mario Venuti in concerto a Castelbasso per il Tropitalia tour

Venerdì 29 luglio a Castelbasso 2022 sarà protagonista Mario Venuti in concerto con la tappa del Tropitalia Tour. Dalle ore 21.30 appuntamento con il live, ingresso 20 euro e prevendite su Ciaotickets. Ricordiamo lo scorso 17 settembre è uscito “Tropitalia”, il nuovo progetto di Mario Venuti nel quale l’artista si diverte a interpretare undici brani che dagli anni trenta ai duemila hanno segnato a loro modo la musica italiana. L’artista siciliano con il suo nuovo album ha dipinto un grande affresco dai colori dei tropici, amore dichiarato ed espresso sin dai tempi di “Fortuna”, primo singolo dell’esordio solista del 1994.

In contemporanea all’uscita dell’album, distribuito su tutte le piattaforme digitali anche il terzo singolo estratto dal disco, “Figli delle stelle”, la canzone che nel 1977 fece conoscere Alan Sorrenti al mondo intero. Come per i due precedenti singoli, “Figli delle Stelle” sarà pubblicato in vinile bianco 45 giri, in edizione limitata. Sul lato B “Il cuore è uno zingaro”, brano del sodalizio Migliacci-Mattone, che vinse nel 1971 il Festival di Sanremo con l’accoppiata Nicola Di Bari / Nada.

I due singoli e video estratti in precedenza dal progetto sono stati “Ma che freddo fa” e “Xdono”. Il disco vede la produzione artistica di Tony Canto, con contributi di Patrizia Laquidara (“Maledetta Primavera”), Joe Barbieri (“Vita”).

Il concept di “Tropitalia” è anche frutto della collaborazione con l’artista Monica Silva e il Creative Director Valerio Fausti, che hanno curato il progetto grafico della copertina del disco, dei quattro 45 giri in vinile che stanno accompagnando la release dell’album, e tutto il set fotografico, realizzando un’opera d’arte unica, caratterizzata da colori forti e vivaci, un tributo alla grande Carmen Miranda e al movimento tropicalista.

Tracklist “Tropitalia”

1 – MA CHE FREDDO FA

2 – FIGLI DELLE STELLE

3 – QUELLA CAREZZA DELLA SERA

4 – MALEDETTA PRIMAVERA

5 – XDONO

6 – NON HO L’ETÀ (PER AMARTI)

7 – VOAR (NEL BLU DIPINTO DI BLU)

8 – VITA

9 – VIVERE

10 – IL CUORE È UNO ZINGARO

11 – UNA CAREZZA IN UN PUGNO

CONCERTO DEL 31 LUGLIO

Domenica 31 Luglio 2022 concerto di Domenico Parrotta, Oboe e Cristiano Accardi, organo. Il concerto avrà come filo conduttore la musica barocca nell’Europa centrale: in particolare, il programma vedrà l’alternanza di alcuni tra i più importanti compositori che hanno contribuito ad arricchire la letteratura strumentale nella prima metà del XVIII secolo. Protagonista della serata sarà l’oboe, affascinante strumento dal suono caldo e limpido; l’organo avrà sia il ruolo di strumento accompagnatore che quello di solista nell’esecuzione di brani prettamente organistici. Il felice connubiotra oboe e organo metterà in risalto le principali caratteristiche della musica barocca mitteleuropea, come i passaggi virtuosistici, i repentini cambi di tempo, la stravaganza e l’uso del contrappunto, suscitando nell’ascoltatore un senso di stupore e divertimento, proprio come accadeva nel pieno splendore del Settecento.