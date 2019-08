Ex Tempore 2019 a Città Sant’Angelo: quando, come partecipare

Il 13 agosto, presso il Parco giochi Marina, prima edizione dell’iniziativa a cura dell’Associazione culturale Sogni & Percorsi

CITTÁ SANT’ANGELO – Prima edizione dell’iniziativa dell’associazione culturale Sogni & Percorsi “Ex Tempore – Disegnare per conoscere…Disegnare per Valorizzare” a Città Sant’Angelo. Appuntamento oggi, martedì 13 agosto alle ore 18, presso il Parco giochi Marina, ingresso gratuito.

Il contest estemporaneo volto alla valorizzazione dei luoghi della città in più edizione presente a Montesilvano Colle, arriva a Città Sant’Angelo. L’obiettivo è quello di mettere alla prova le loro doti artistiche potranno realizzare una rappresentazione di uno degli scorci del borgo. La manifestazione, nata con il desiderio di creare un evento che accogliesse tutti, dalle più alte cariche istituzionali sino al più giovane dei cittadini, cercando di stimolare il senso artistico ed estetico, si è ormai consolidata nel tempo, tanto da essere replicata anche nei comuni limitrofi e nelle scuole su richiesta diretta dei docenti che ne sono venuti a conoscenza. Le opere realizzate nel corso del pomeriggio verranno valutate da una giuria di esperti.



COME PARTECIPARE

Per info e iscrizioni è possibile chiamare i numeri forniti dall’Associazione: 085.2195180 – 338.9774420 – 338.8263876.

IL LIBRO DI BENIAMINO CARDINES

In questo evento si coglierà l’occasione per parlare anche di Ecologia grazie alla presentazione del libro di Beniamino Cardines “Le avventure di Plastica” (editore Raffaele Lello Lucignano). È la vita di Plastica che non è solo una ragazzina ma anche davvero plastica. La sua famiglia, la sua scuola, i suoi amici Lampo, Fulmine, Banda… una vita inventata, neanche tanto. Divertente, ma anche molto pensante. Lei, da grande, vuole fare la biologa marina, perché tanto vale capirla l’acqua, visto che poi ci dovremo tutti finire dentro. Una ragazzina che diventa avamposto della scoperta di un mondo in trasformazione sotto i nostri occhi troppo abituati a vecchie immagini teletrasmesse per rendersi davvero conto di ciò che sta avvenendo. Sì, è vero, oggi tutti parlano e vorrebbero un mondo plastic free… ma è evidente che abbiamo prodotto altro e che viviamo in un mondo plastic all. Età di lettura: da 10 anni.