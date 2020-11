Evento di Natale 2020 a Giulianova con istallazioni luminose

GIULIANOVA – Si chiamerà “Annunziata si illumina – Annunzia… la nascita di Gesù” un evento corale in occasione delle festività natalizie che avrà come luogo in tutto il Quartiere Annunziata e come attori tutti i residenti. L’evento consiste nell’illuminare il Quartiere mediante delle istallazioni luminose ed il Comitato chiede la partecipazione di tutti i cittadini nell’illuminare le proprie abitazioni ed attività.

Infatti, per la sua realizzazione fondamentale sarà la collaborazione di tutti i cittadini del quartiere che dovranno impegnarsi ad illuminare ed abbellire le proprie abitazioni ed attività. Per l’occasione ci sarà anche un concorso a premi per le migliori luminarie.

Inoltre, il Comitato vorrebbe organizzare per l’occasione anche delle iniziative, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Tutte le novità verranno di volta in volta comunicate ai cittadini e saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato di Quartiere Annunziata nell’attesa, quando sarà possibile, di un’assemblea pubblica.

“In questi momenti difficili che stiamo vivendo vogliamo dare una luce di speranza – dichiara il Presidente del Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte – sarà un Natale diverso dagli anni passati ma con l’unione ed il calore che l’Annunziata ha sempre dimostrato il risultato sarà fantastico ed illuminare tutto il nostro Quartiere sarà come abbracciare ed essere vicini a tutti i cittadini”.

L’iniziativa vedrà la collaborazione, oltre che dei cittadini e della attività del Quartiere, anche di alcuni imprenditori, dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia dell’Annunziata.