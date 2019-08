Eventi Scalini 2019 a Chieti: disposizioni al traffico e viabilità

CHIETI – Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Chieti sugli Eventi Scalini 2019 oltre al ricco programma sono state date indicazioni circa le disposizioni al traffico e viabilità. Andiamo a vedere pertanto, per ciascun evento appartanente a questo cartellone, quali sono le disposizioni previste.

ROCKABIRRA FESTIVAL (30, 31 agosto e 1° settembre 2019):

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 30, 31 agosto e 1° settembre 2019, dalle ore 17,00 alle ore 2,30 di ciascun giorno successivo, in Via Avezzano;

2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per i giorni 30, 31 agosto e 1° settembre 2019, dalle ore 18,00 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Via Colonnetta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis e l’intersezione con Via Avezzano, nonché in P.le Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Avezzano e l’intersezione con Viale Abruzzo e Viale B. Croce (esclusa area di intersezione della rotatoria);

3. l’istituzione del divieto di transito veicolare, per i giorni 30, 31 agosto e 1° settembre 2019, dalle ore 19,00 alle ore 2,30 di ciascun giorno successivo, in Via Avezzano;

4. l’istituzione del divieto di transito veicolare, per i giorni 30, 31 agosto e 1° settembre 2019, dalle ore 20,30 alle ore 2,00 di ciascun giorno successivo, in Via Colonnetta e in P.le Marconi, nei tratti descritti al punto 2.;

SPETTACOLO DI DANZA (4 settembre 2019):

5. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Avezzano, per il giorno 4 settembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 0,30 del giorno successivo;

6. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, per il giorno 4 settembre 2019, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, in Via Colonnetta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis e l’intersezione con Via Avezzano, nonché in P.le Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Avezzano e l’intersezione con Viale Abruzzo e Viale B. Croce (esclusa area di intersezione della rotatoria);

7. l’istituzione del divieto di transito veicolare in Va Avezzano, per il giorno 4 settembre 2019, dalle ore 18,00 alle ore 0,30 del giorno successivo;

8. l’istituzione del divieto di transito veicolare, per il giorno 4 settembre 2019, dalle ore 20,30 alle ore 24,00, in Via Colonnetta e in P.le Marconi, nei tratti descritti al punto 6.;

NOTTE BIANCA “HEROES” (14 settembre 2019)

9. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Avezzano, dalle ore 8,00 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019, al fine di consentire l’allestimento di un mercatino;

10. l’istituzione del divieto di transito veicolare in Via Avezzano, dalle ore 10,00 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019;

11. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 15,00 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019, nelle seguenti strade interessate dalla manifestazione:

Via Scaraviglia;

Via De Virgiliis;

Via Colonnetta, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis e l’intersezione con Avezzano;

P.le Marconi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Avezzano e l’intersezione con Viale Abruzzo e Viale B. Croce;

Viale B. Croce, nel tratto compreso tra l’intersezione con P.le Marconi e l’intersezione con Via Pietrocola;

Viale Abruzzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con P.le Marconi e l’intersezione con Via Ortona;

nonché nelle seguenti strade che vi sboccano:

Via M. da Caramanico, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Virgiliis e l’intersezione con Viale B. Croce;

Via Pietrocola;

Via Lanciano, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Meneghini e l’intersezione con Via De Virgiliis;

P.le Marconi, nell’area antistante la Stazione Ferroviaria, nonché nel parcheggio ex scalo merci;

12. l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 18,00 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019, nelle seguenti strade:

Via Scaraviglia, Via De Virgiliis, Via Colonnetta (da intersezione con Via Scaraviglia e Via De Virgiliis a intersezione con Avezzano), P.le Marconi (da intersezione con Via Avezzano a intersezione con Viale Abruzzo e Viale B. Croce), Via M. da Caramanico (da intersezione con Via De Virgiliis a intersezione con Viale B. Croce), Via Pietrocola, Via Lanciano (da intersezione con Via Meneghini a intersezione con Via De Virgiliis);

13. l’istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 12.:

il senso vietato in Via Colonnetta, all’intersezione con Via Bellini e Via Palizzi, per i veicoli provenienti dal tratto viario a monte;

l’obbligo di svolta a destra verso Via Palizzi o a sinistra verso Via Bellini per i veicoli provenienti dal tratto a monte di Via Colonnetta;

l’obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta o diritto verso Via Palizzi, per i veicoli provenienti da Via Bellini;

l’obbligo di svolta a sinistra verso il tratto a monte di Via Colonnetta o diritto verso Via Bellini, per i veicoli provenienti da Via Palizzi;

l’obbligo di svolta a destra verso il tratto a monte di Via Colonnetta per i veicoli provenienti da Via Vasto;

l’obbligo di svolta a destra verso Via Meneghini, per le autovetture in sosta nel tratto di Via Colonnetta compreso tra l’intersezione con Via Palizzi e Via Bellini e l’intersezione con Via Meneghini, che dovessero riprendere la marcia veicolare;

l’obbligo di svolta a destra verso Piazza Paolo IV, per i veicoli provenienti da Via Meneghini;

il senso vietato eccetto residenti in Via M. da Caramanico, all’intersezione con Via Pescara, per i veicoli provenienti da Via Pescara o da Via Palizzi o da Via Maestri del Lavoro;

l’obbligo di svolta a destra verso Via Pescara, per i veicoli in uscita da Piazza Paolo IV;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Pescara, per i veicoli in uscita da Via De Litio;

14. l’istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 19,30 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019, nelle seguenti strade:

Viale B. Croce, nel tratto compreso tra l’intersezione con P.le Marconi e l’intersezione con Via Pietrocola;

Viale Abruzzo, nel tratto compreso tra l’intersezione con P.le Marconi e l’intersezione con Via Ortona;

15. l’istituzione delle seguenti limitazioni e deviazioni, durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 14.:

l’obbligo di svolta a destra verso Via Ortona per i veicoli provenienti da Viale Abruzzo – zona Stadio;

il senso vietato in Viale B. Croce, all’intersezione con Via M. Gelber, per i veicoli provenienti da zona Madonna delle Piane;

l’obbligo di svolta a destra verso Via M. Gelber, per i veicoli provenienti da Viale B. Croce – zona Madonna delle Piane;

l’obbligo di svolta a destra verso zona Madonna delle Piane o diritto verso Via M. Gelber, per i veicoli in uscita da Via L. da Penne;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Campobasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore a q.li 35 e per gli autobus provenienti da Viale B. Croce – zona Madonna delle Piane;

16. l’istituzione di alcuni stalli di sosta provvisori riservati agli invalidi, dalle ore 17,00 del giorno 14 settembre alle ore 3,00 del giorno 15 settembre 2019, con l’istituzione, negli stessi stalli, della rimozione forzata per tutti gli altri veicoli, nei seguenti tratti viari;

in Via M. da Caramanico, nell’area antistante l’edificio scolastico, dall’intersezione con Piazza Paolo IV, sul lato destro in direzione Via Pescara;

in Via Ortona, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Avezzano e l’intersezione con Via Scaraviglia, sul lato destro in direzione Via Bellini.