Eventi Scalini, il programma 2019

Assessore Viola: “Un cartellone frutto della collaborazione fra Comune e sponsor privati”. Si parte domani con il RockaBirra Festival, il 14 settembre la Notte Bianca



CHIETI – L’Assessore alle Manifestazioni, Antonio Viola, con gli Assessori Carla Di Biase e Giuseppe Giampietro, alla presenza del Consigliere Comunale, Marco Russo, ha illustrato il programma di “Eventi Scalini 2019”, cartellone di spettacoli, appuntamenti gastronomici e di intrattenimento coordinato dal Comune di Chieti con la collaborazione artistica dell’Associazione “Club 54”, presieduta da Cristian Rapposelli, e il supporto di sponsor privati e dei commercianti di Chieti Scalo, che animerà la parte bassa della città da domani, 30 agosto, al 15 settembre.

Tra gli eventi spicca l’ormai consueto appuntamento con “Heroes – Notte Bianca dello Scalo” che si svolgerà il 14 settembre dalle ore 19.30. L’intero quadrilatero intorno a piazzale Marconi (via de Virgiliis, via Colonnetta, via Scaraviglia, viale Abruzzo, viale Croce, e l’area di risulta del parcheggio della stazione) sarà reso pedonale per ospitare spettacoli musicali e d’intrattenimento, dj set, spettacoli di danza, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, sfilate di moda.

Si comincia domani, venerdì 30 agosto, con “RockaBirra Festival”, contenitore di musica, food e beverage che fino al 1 settembre, a partire dalle ore 19.00, si svolgerà in Piazzale Marconi, Via Scaraviglia e via De Virgiliis.

PROGRAMMA

30 agosto: concerto “Rock Legends” (il rock mondiale) dj set;

31 agosto: concerto “Vaskomania” (200esimo concerto) – dj Pietro Sablone;

1 settembre: concerto “I Taglia 90” (Hit anni 90) – dj Simone Flammini.

Il 4 settembre, alle ore 20.30 in piazzale Marconi, spazio alla danza con lo spettacolo della scuola di Jessica Jenchi.

Il 13 settembre, sempre in piazzale Marconi alle ore 20.30, sarà la volta della boxe.

Il 14 settembre la Notte Bianca Piazzale Marconi: sfilata, 1 band live, ospitata Avis, dj Via Scaraviglia, Avezzano, De Virgiliis, B. Croce, Viale Abruzzo: 1 postazione musicale, 1 arti varie

Il 15 settembre Karaoke in bellezza (nome provvisorio) con sfilata miss e mister, ospiti, cabaret e musica

«L’Amministrazione Comunale – ha sottolineato l’Assessore Viola – tiene particolarmente a questa manifestazione per la realizzazione della quale desidero ringraziare la preziosa collaborazione del Consigliere Marco Russo, nonché il presidente di “Club 54” Cristian Rapposelli per la sua capacità organizzativa. Un ringraziamento lo rivolgo ai commercianti che, con il loro contributo, hanno permesso di creare il calendario di eventi che culminerà con la Notte Bianca del 14 settembre».

«Gli “Eventi Scalini” rappresentano un momento molto atteso nella parte bassa della città – ha aggiunto l’Assessore Carla Di Biase – Desidero ringraziare le attività commerciali per aver compreso l’importanza della sinergia tra pubblico e privato. Nostro intento è quello di continuare ad appoggiare tali operazioni nella convinzione che la collaborazione propositiva sia determinante per creare una nuova mentalità. In tal senso siamo certi di aver introdotto un metodo».

L’Assessore Viola ha, infine, annunciato il raggiungimento di un importante risultato relativo alla introduzione della tassa di soggiorno.

«É già stata raggiunta la cifra iscritta in bilancio – ha detto l’Assessore Viola – Entro la fine dell’anno prevediamo di incassare ulteriori 30.000 euro che, come stabilito, saranno investiti nella promozione turistica e per le manifestazioni istituzionali».