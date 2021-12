Eventi di Natale a Teramo, il programma completo 2021

TERAMO – Partirà domani il carnet di appuntamenti di “Natale accanto a Te”, l’iniziativa promossa dall’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, che riunisce sotto un unico cartellone una serie di manifestazioni organizzate da associazioni di solidarietà del territorio per le festività natalizie. Questa mattina la Giunta ha approvato la relativa delibera con cui il Comune ha concesso il patrocinio alle iniziative presentate dalle varie associazioni che ne hanno fatto richiesta, con la concessione di un totale di 4.400 euro di contributi.

PROGRAMMA

Il calendario di appuntamenti, come annunciato, prenderà il via domani, Sabato 18 dicembre, con “Vib-Vibration in Body”, incontro sul tema della sordità promosso da Acs Abruzzo Circuito Spettacolo in sinergia con Asi Associazione Sordi Italiani Teramo, Uici Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e il Comune, che si svolgerà dalle 9.00 alle 14.00 al Parco della Scienza. Si proseguirà il 19 dicembre con una mostra con raccolta fondi per la Fiera di San Berardo, organizzata dall’Associazione “Opera Sante De Sanctis” e che si svolgerà nell’area fieristica in occasione della festa del Santo Patrono. Il 27 e 28 dicembre sarà invece la volta della presentazione del libro di Marta Iannetti, organizzata dall’associazione “Bambums Aps” che si svolgerà nella Sala Polifunzionale della Provincia. Sempre il 28 sarà la volta della tavola rotonda “Io, adulto domani”, che si terrà alle 9.30 all’Università di Teramo, organizzata dall’Associazione “Opera Sante De Sanctis”. In cartellone anche una mostra fotografica con tavola rotonda, organizzata dall’Associazione culturale “Artelive”, che si svolgerà dal 29 dicembre al 6 gennaio nella sala espositiva di via Nicola Palma. A chiudere il carnet di appuntamenti saranno il 2 gennaio alle 19.30 la manifestazione “Canto racconto- Spettacolo di Natale” organizzata dall’associazione culturale “Nany Music” , che si svolgerà nella Sala polifunzionale della Provincia, e il 3 gennaio “Parliamo di donne-Spettacolo teatrale”, organizzato dall’associazione “Nancy Eff Musical Company”.

Con tale programma, l’assessorato intende promuovere e sostenere la realizzazione di progettualità e iniziative che si prefiggano la promozione di interventi di solidarietà, al fine di accrescere la quantità e la qualità delle iniziative per il periodo natalizio; ma essa vuole anche tradursi in una opportunità per attivare una rete tra associazioni, che darà allo stesso intero movimento una più forte identità e una più marcata capacità di rappresentatività.

“Natale accanto a Te” è un’iniziativa alla quale teniamo molto – commenta l’assessore Ilaria De Sanctis – che mette in rete le associazioni di solidarietà e che ci permette di dare avvio a un cammino condiviso di partecipazione attiva dei cittadini a delle attività che vanno ad implementare l’offerta culturale sul territorio”.