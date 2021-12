Eventi di Natale a Montesilvano: il programma 2021

Al via da domani il cartellone Natalizio a Montesilvano: in primo piano il concerto di Michele Zarrillo del 22 dicembre. In programma anche i concerti della scuola civica di Musica e Teatro e laboratori per bambini

MONTESILVANO – Dall’8 dicembre la magia del Natale animerà le strade di Montesilvano con le luminarie accese da Santa Filomena al Colle fino alla Villa Carmine e con alcuni eventi riservati ai bambini e agli adulti. Il cartellone delle manifestazioni inizierà domani, giorno dell’Immacolata Concezione, in piazza Diaz alle ore 17,00 con l’accensione dell’albero di Natale, addobbato per l’occasione dall’Associazione Progetto Angelica. L’evento sarà animato dal duo musicale composto da Pino Ruggeri e Antonello Sciarretta e dall’allieva della Scuola civica di Musica e Teatro, Letizia Morcelli.

PROGRAMMA

L’evento clou del cartellone delle manifestazioni natalizie 2021 si svolgerà, il 22 dicembre al Pala Dean Martin, con il Gran Galà di Natale, alla presenza del celebre Michele Zarrillo (nella foto), accompagnato dall’Orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis. L’artista romano si esibirà in alcuni brani famosi del suo repertorio e in altri natalizi. L’ingresso è gratuito e su prenotazione, rispettando le normative anticovid previste dalla legge.

Il cartellone prosegue con alcuni appuntamenti a cura della Scuola civica di Musica e Teatro, diretta dal baritono Ildebrando D’Arcangelo, nella Sala del Mare del Pala Dean Martin domenica 12, mercoledì 15 e venerdì 17 dicembre alle ore 17,30 si esibiranno gli allievi delle classi dei dipartimenti di musica classica e moderna, guidati rispettivamente da Linda Piovano e Simona Capozucco.

Lunedì 20 dicembre alle ore 19 nella Sala del Mare del Pala Dean Martin si svolgerà un concerto di pianoforte della docente Lucia Marcheggiani.

Martedì 21 dicembre alle ore 18 al Pala Dean Martin è previsto il Concerto di Natale degli Allievi e Docenti della Scuola Civica di Musica e Teatro info e prenotazioni al numero 366 5607915.

L’associazione Amare Montesilvano per domenica 19 dicembre dalle ore 16 alle 18 ha organizzato il laboratorio “Crea con il cuore”, per bambini di età dai 8 agli 8 anni, alle ore 18,45 è prevista, sempre a cura dell’associazione, la Pignatta Natalizia, con vari doni per i partecipanti. Per info e prenotazioni numero whatsapp 3733001667.

Mercoledì 29 dicembre nella Sala del Mare del Palacongressi, a cura di Amare Montesilvano, tornerà la “Tombola di Beneficenza” il cui ricavato verrà devoluto ad un’associazione locale. Ospiti gli allievi della scuola di ballo I love Salsa. L’ingresso è regolato dalle normative vigenti anticovid.

A fare da cornice alle manifestazioni le proiezioni videomapping sulle facciate della Chiesa di Sant’Antonio in piazza Marconi e sulla facciata del Municipio.

“Da domani – spiega il sindaco De Martinis – prenderanno il via gli eventi natalizi che ci accompagneranno durante il periodo delle festività, iniziando dall’addobbo dell’albero di Natale in piazza Diaz a cura del Progetto Angelica, associazione che sostiene le famiglie in difficoltà e da un momento musicale animato da due artisti di Montesilvano. La città sarà illuminata a festa e il programma di manifestazioni, organizzate anche in collaborazione con la Scuola civica di Musica e Teatro e con le associazioni locali, presenta un’ampia scelta. Il 22 dicembre ci sarà il Gran Galà di Natale, aperto alla città. Dopo il successo nel 2019 con Simona Molinari, abbiamo invitato sarà Michele Zarrillo, accompagnato dall’Orchestra Dean Martin. Un ringraziamento a coloro che si sono adoperati per allestire il cartellone, a cominciare dall’assessore Deborah Comardi, alla mia giunta, i miei collaboratori fino alle associazioni e gli artisti che interverranno”.

“Gli eventi inizieranno da domani e proseguiranno per tutto il periodo natalizio tra musica, luci e attività per bambini – spiega l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi – . Non mancheranno manifestazioni di beneficenza, in collaborazione con l’associazione Amare Montesilvano e altre iniziative nel rispetto delle normative anticovid. La partecipazione dei concerti avverrà solo su prenotazione. Siamo molto soddisfatti di ospitare un cantante come Michele Zarrillo, che con le sue canzoni ha regalato momenti magici e romantici a tutti noi. Inoltre, siamo ormai abituati alla bravura dei musicisti dell’Orchestra Dean Martin, che anche in questa occasione accompagnerà l’artista protagonista del Gran Galà di Natale”.