REGIONE – Il weekend del 23, 24 e 25 maggio si preannuncia ricco di eventi imperdibili in Abruzzo . Scopriamo insieme cosa ci riserva questo fine settimana, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Iniziamo il sabato con un’opportunità imperdibile per gli amanti della natura. Si terranno un trekking al Rifugio La Vecchia e un’escursione alle Gole del Salinello. Le gole, con le loro spettacolari formazioni rocciose e il fiume che scorre, offrono panorami da sogno che non deluderanno le aspettative. Domenica c’é in programma n un emozionante trekking verso la Cascata di San Giovanni, un luogo dove la bellezza naturale si fonde con la serenità. Oppure si potrà godere di un’uscita in kayak accompagnata da un delizioso aperitivo di mare, un modo perfetto per rilassarsi e assaporare i tesori culinari della costa abruzzese.

Domenica ci sarà anche l’opportunità di degustare l’ottimo olio extravergine d’oliva prodotto da Nonno Tullo. Questa esperienza sensoriale saprà accontentare anche i palati più raffinati, offrendo un assaggio autentico della tradizione agricola abruzzese.

Tutti i giorni iI tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Feste e sagre: tradizione e cultura

Sabato e domenica si svolgeranno diverse feste tradizionali in Abruzzo. A Prezza, la Festa del Carciofo celebra questo ortaggio tanto amato con piatti tipici e intrattenimento locale.A Città Sant’Angelo, la Festa del Fiore e Piante da Giardino e Orto accoglierà appassionati di giardinaggio e di natura con esposizioni e attività dedicate.

Domenica sarà una giornata speciale a Rocca di Mezzo, dove avrà luogo la Festa del Narciso, un evento che promette divertimento e riscoperta delle tradizioni locali. A Brittoli invece si svolgerà la Sagra fave, e pecorino– Inoltre, il Diorama Festival Musica, Arte, Territorio offre un percorso itinerante alla scoperta dei luoghi più suggestivi d’Abruzzo, partendo dall’Eremo di Santo Spirito a Maiella, una location magica per una giornata di festa e contemplazione.

Cantine Aperte

Per il secondo anno consecutivo, ben 50 aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo parteciperanno a Cantine Aperte, la manifestazione dedicata al vino più grande d’Europa.

Mostre

Infine, l’arte avrà un posto di rilievo nel weekend abruzzese. La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.