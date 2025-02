REGIONE – Cosa fare in Abruzzo nel weekend dal 7 al 9 febbraio 2025? Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiorna1mento.

Ciaspolate

Se state cercando l’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, perché non provare una ciaspolata? Immaginate di inoltrarti in paesaggi innevati, con il sole che brilla sopra di te e il silenzio della natura che vi avvolge. Scegliete un percorso adatto a tutti, magari con una guida esperta che vi racconti curiosità sul posto E non dimenticare la macchina fotografica per immortalare i momenti magici. Potete scegliere la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata in Valle d’Arano a Ovindoli, la ciaspolata ai Piani di Pezza a Rocca di Mezzo. e la Ciaspolata a Campo Imperatore Gran Sasso con polentata. Sabato e domenica ciaspolata ai Prati di Tivo con polentata

Musica

Anche questo fine settimana non mancheranno le occasioni per lasciarsi trasportare dalla magia della musica dal vivo e vivere emozioni autentiche. Venerdì alle 21 a Palazzo Sirena, a Francavilla al mare, la rassegna Collisioni tornerà sul palco con uno scontro tra due artisti: Bach e Battiato (biglietti su ciaotickets) 21, presso il Palazzo Sirena di Francavilla al Mare scontro musicale di due artisti incredibili, Bach e Battiato. Prosegue la stagione di Muntagninjazz in Winter presso Spazio Pingue a Sulmona: venerdì alle 21.30 concerto di voce di Joyce Elaine Yuille, accompagnata dagli Hammond Groovers. Sempre alle 21 al Teatro Massimo di Pescara si esibirà il Quartetto Indaco. Al Pala Dean Martin di Montesilvano i Scena Muta proporranno la più bella musica italiana di sempre.

Teatro

Venerdì alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti va in scena la commedia dialettale “Ti paghe dumane”. Sabato alle 21 al Teatro San Francesco di Pescina sarà la volta di “Pagine da musical”. Domenica alle 19 debutta al Teatro Caniglia di Sulmona lo spettacolo L’Ispettore Generale di Nikolaj Gogol con Rocco Papaleo. Alle 21 al Teatro “A Di Iorio” di Atessa , Giacomo Ferrara, porta in scena lo spettacolo “Diario di un pazzo”,

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Al Clap Museum sempre a Pescara sarà visitabile la mostra SOB Luzzati e Il mondo in frantumi che celebra il genio artistico di Emanuele Luzzati tra i più grandi artisti italiani del XX secoli.

Restiamo a Pescara dove presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea), venerdì sarà l’ultimo giorno della mostra personale di Raffaella Bonazzoli già ospitata a Parigi, Milano, Roma. “Inside Van Gogh” é invece la mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh che si potrà visitare fino al prossimo 30 marzo a L’Arca-Laboratorio per le Arti a Teramo.