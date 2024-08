REGIONE – Ci si avvicina alla fine dell’estate ma gli eventi continuano ad essere numerosissimi. Anche il weekend dal 30 agosto al 2 settembre si preannuncia ricco di appuntamenti e interessanti iniziative: sagre, concerti, mostre. Vi segnaliamo gli eventi principali, Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Partiamo, come di consueto, dalle sagre. Prosegue a Civitella del Tronto, nella frazione Santa Croce, la seconda edizione della Sagra delle ceppe civitellesi. Si potranno assaggiare ceppe rosse al ragù, bianche con guanciale, salsiccia e funghi oppure anche vegetariane e tante altre specialità. Allietati da buona musica e dj set. A Faieto di Cortino, invece, é tempo di Sagra di scrippella all’olio. Si potrà degustare la regina della sagra, la scrippella all’olio, ma si potranno anche assaporare tantissime altre prelibatezze. Anche qui non mancherà la musica .

Restando in tema di enogastronomia, al Porto Turistico Marina di Pescara si svolge la nona edizione di Fermenti d’Abruzzo, il Festival delle birre artigianali. Con una girandola di laboratori a tema, uscite in barca con degustazioni, street food e live music. Oltre 70 le birre artigianali presenti e ben 16 i birrifici abruzzesi coinvolti:

Passiamo alla musica e parliamo di due straordinari concerti che si terranno venerdì 30. In occasione della 730ma Perdonanza Celestiniana, i Pooh saranno in concerto presso il Teatro del Perdono, alla Basilica di Collemaggio, a L’Aquila, a partire dalle ore 21.30. Anche questa volta lo storico gruppo incanterà migliaia di persone che accorreranno per ascoltare le sue canzoni. Enrico Ruggeri, invece, sarà a Pescosansonesco dalle ore 21, per un viaggio attraverso i suoi più grandi successo. Ingresso libero. Domenica, invece, in occasione delle Feste Patronali, Noemi sarà in concerto (gratuito) a Trasacco per una tappa del suo tour estivo

Per gli amanti dell’astronomia appuntamento a Lanciano tutte le sere con “La Città e le stelle”. Gli amanti dell’arte potranno, invece, visitare la mostra “Ashby e Abruzzo 1901-1923” a cura di Ivano Villano presso la Fondazione PescarAbruzzo a Pescara.