REGIONE – Cosa fare nel weekend dal 3 al 5 gennaio 2025? Abbiamo selezionato per voi alcuni eventi. Potrete trovare comunque tutte le iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Magia del Natale e mercatini

Ultimo fine settimana in compagnia dei mercatini di Natale ‘atmosfera incantata e festosa che essi offrono. Ultimi acquisti presso le bancarelle che espongono artigianato locale, decorazioni natalizie e prelibatezze gastronomiche. Ultimi scampoli di un’esperienza magica che avvolge tutti in un abbraccio di gioia e convivialità. Luci, profumi e colori vi attendono ancora a Caramanico Terme, dove é stato allestito un magnifica Villaggio di Babbo Natale a Penne ma anche al Borgo incantato di Campo di Giove e a Roccaraso. Queste due ultime località si potranno raggiungere con la Transiberiana d’Italia, che vi farà vivere un viaggio al di fuori del tempo, tra paesaggi innevati e mozzafiato.

Sabato torna il tradizionale appuntamento con il presepe vivente a Rivisondoli e a Pacentro (rinviato lo scorso 26 dicembre causa avverse condizioni meteo). A Villa Fliani, a Pineto, é visitabile un Presepe con 35 opere realizzate da maestri artigiani provenienti non solo dall’Abruzzo ma anche da altre regioni italiane.

Ciaspolate

Vista la neve caduta copiosa nelle scorse settimane non mancano le occasioni per trascorrere ore all’aria aperta. Come la ciaspolata in Maiella a 2000 metri sul mare, la ciaspolata in Valle d’Arano a Ovindoli, la ciaspolata ai Piani di Pezza a Rocca di Mezzo,

Musica

Venerdì, alle 17.15 e alle 21. appuntamento al Teatro Comunale di Atri con il tradizionale concerto di Capodanno con l’Orchestra Sinfonica Duchi d’Acquaviva diretta da Nataliya Gonchak, con il soprano Sara Rossini e il tenore Riccardo Deli. Biglietti su ciaotickets.com. Sabato alle ore 15 la Bim Bum Bam Cartoon Band si esibirà al parco della Quercia Rossa di Bussi sul Tirino. E non saranno soli perché special guest dell’evento sarà Cristina d’Avena, la Regina delle sigle dei cartoni animati. Ingresso gratuito. Sabato sera, invece, al Loft 128 di Spoltore arriverà la musica Anni 50 dei The Fuzzy Dice- Al Lowengrube di Pescara, invece, Agostino Balice proporrà i più grandi successi di Gianluca Grignani. Alla Birreria del Gran Sasso a L’Aquila tornerà invece, la decennale band Dip Parpoli in Big Rock.

Teatro

Sabato e domenica alle ore 17:30 al Teatrozeta a L’Aquila andrà in scena lo spettacolo per famiglie dal titolo “Pinocchio…Tutto da ridere!”. Sabato alle 21 e domenica alle 17.30, invece, Umberto Orsini e Franco Branciaroli porteranno in scena al Teatro Marrucino di Chieti “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon.

Mostre

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Allo Spazio Arte di Pescara (via delle Caserme, 24), é allestita la mostra personale del maestro Gino Berardi dal titolo “Dall’Impressionismo all’astratto” a cura di Gennaro Petrecca. Visitabile fino al 12 gennaio.

Prosegue fino al 31 gennaio 2025, presso “Ci vuole un villaggio aps_ArtGallery” (Via Villetta Barrea 24 – Pescara), la mostra personale di Raffaella Bonazzoli già ospitata a Parigi, Milano, Roma e Venezia. A Teramo, presso L’Arca – Laboratorio per le Arti Contemporanee, fino al prossimo 30 marzo, é visitabile “Inside Van Gogh”,una mostra immersiva dedicata al genio di Vincent Van Gogh.