Cosa fare nel fine settimana del 19, 20 e 21 aprile 2024 in Abruzzo. In primo piano mostre, spettacoli teatrali e presentazioni di libri

REGIONE – Secondo weekend del mese di aprile 2024, da venerdì 12 a domenica 14. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Presso lo Spazio indipendente 16Civico di Pescara é visitabile la mostra “Le stanze della mente” di Maura Prosperi”. Sempre a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo” é allestita la mostra “De Rerum natura” di Antonio Pedretti. Al Teatro Fenaroli di Lanciano la mostra, a ingresso libero, “Da solo non basto”.

Venerdì 19 aprile

Alle 17.30, presso Palazzo Corvi di Sulmona, nella suggestiva cornice della sala “Trentin”, si terrà la presentazione del libro “You to Rome? Le avventure di una partigiana scomoda” scritto da Carlo Maria D’Este. Alle 20.30 al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo andrà in scena “Benson, il nemico”. Alle 20.45 il cinema auditorium Zambra di Ortona chiuderà la stagione teatrale con i giovani artisti della produzione Putéca Celidònia/Cranpi e lo spettacolo “Dall’altra parte| 2+2=?. Alle 21, l’Auditorium Sirena di Francavilla al mare ospiterà il concerto “Henry Mancini: un ‘abruzzese’ a Hollywood”, ideato dal maestro Paolo Di Sabatino. Sempre alle 21 i Collage saliranno sul palco del Teatro Caniglia di Sulmona per una tappa del loro Rinasco in Tour. Al Ridotto del Teatro Comunale a L’Aquila la commedia “Nu pustino NParadisu”. Una serata piena di allegria e riflessioni per collaborare tutti insieme sostenendo ricerca e sensibilizzazione sul CDKL5, una malattia genetica rara.

Sabato 20 aprile

Alle 17.45 al Teatro Comunale D’Andrea di Pratola Peligna Alle 21, l’Aula Magma dell’Università di Teramo ospiterà il concerto “Henry Mancini: un ‘abruzzese’ a Hollywood”, ideato dal maestro Paolo Di Sabatino. Al Teatro Massimo di Pescara andrà in scena il musical Grease. Sempre alle 21 al Teatro Marrucino di Chieti Umberto Orsini porterà in scena “Le memorie di Ivan Karamazov”

Domenica 21 aprile

A partire dalle ore 10.00 bambini e famiglie sono invitati a partecipare a Il mondo delle api al Palazzetto dei Nobili a L’Aquila. Alle 17.30 al Teatro Marrucino di Chieti Umberto Orsini salirà sul palco per “Le memorie di Ivan Karamazov”. Alle 18 al Teatro dei 99 a LAquila si celebrerà Alda merini, la poetessa dei Navigli con “Io sono Alda Merini. Sono nata il 21 Primavera” Alle 21 al Al Teatro Massimo di Pescara andrà in scena il musical Grease.