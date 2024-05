Cosa fare nel fine settimana dal 10 al 12 maggio 2024 in Abruzzo. In primo piano feste patronali, l’arrivo del Giro d’Italia e concerti

REGIONE – Secondo weekend di maggio 2024. Anche se il tempo finora non é stato stabile, ci si tuffa ovunque ci sia la possibilità di trascorrere qualche ora all’aria aperta. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione dal 10 al 12 maggio 2024. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

L’Imago Museum di Pescara presenta la prima mostra retrospettiva italiana dedicata ad Elisa Maria Boglino (Copenaghen 1905 – Roma 2002), pittrice italo-danese.

Venerdì 10 maggio

Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Prendono il via a Penne i Festeggiamenti in onore di San Massimo, Santo Patrono della Città di Penne e della Diocesi di Pescara-Penne. Prima giornata presso la Birreria artigianale Terra d’Acquaviva a Fontanelle di Atri di Celtika, festival di musica celtica: con mercatino di artigianato e stand gastronomici. E secondo giorno a Teramo di Teramo Comix, Festival del fumetto. Alle ore 19.00, presso la sede del CAI L’Aquila, Rubino De Paolis racconterà la salita all’Aconcagua.

Sabato 11 maggio

Prosegue a Vasto il Primavera Festival. Secondo giorno presso la Birreria artigianale Terra d’Acquaviva a Fontanelle di Atri di Celtika. E secondo giorno a Teramo Comix. Festa in onore alla Madonna di Fatima a Francavilla al mare. Dove si svolgerà anche la Notte rosa in attesa della tappa del giro d’Italia: tra gli ospiti della serata Giovanni Cacioppo, i Neri per Caso e Giusy Ferreri. Per la festa di San Massimo a Penne Uccio De Santis porterà in scena “Non ci resta che ridere”. In piazza San Giustino a Chieti concerto gratuito de I Gemelli DiVersi, storica band dei primi anni duemila. In occasione della Festa di Santa Lucia, a Collecorvino, alle 21.30, si esibiranno i Tequila and Montepulciano Band

Domenica 12 maggio

Prosegue a Vasto il Primavera Festival. per la Festa di San Massimo a Penne concerto de I Cugini di Campagna. Festa della Madonna di Fatima a Francavilla al mare. Si concludono Celtika presso la Birreria artigianale Terra d’Acquaviva a Fontanelle di Atri e Teramo Comix.