Teramo, apertura iscrizioni online agli asili nido 2024/25

TERAMO – Si informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni per l’Anno Scolastico 2024/2025 al Servizio Asilo Nido. La presentazione della domanda di iscrizione/reiscrizione è obbligatoria per poter usufruire del servizio.

Le relative istanze dovranno essere compilate esclusivamente online sulla piattaforma Planet School entro il termine del 31 maggio 2024 accedendo dal seguente indirizzo web: https://www.planetschool.it/psteramo.

Gli utenti già iscritti potranno utilizzare le credenziali di accesso in loro possesso o accedere tramite SPID. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale della Città di Teramo » Servizi educativi alla prima infanzia – Asili Nido – Comune di Teramo.

Le informazioni possono essere richieste anche via e-mail agli indirizzi:

l.digiuliantonio@comune.teramo.it

m.dimonte@comune.teramo.it

l.presbiteri@comune.teramo.it

ovvero telefonicamente ai numeri 0861 324414 – 0861 324403 – 0861 324406 – 3460030398 – 3669394650.