REGIONE – Siamo arrivati al primo weekend di novembre, che va da venerdì 1 a domenica 3. Comincia il giorno della Festa di Tutti i Santi o di Ognissamti, durante la quale vengono celebrati la gloria e l’onore di tutti i Santi della Cristianità. Decretata festa di precetto da parte del Re Franco Luigi il Pio nell’835 su richiesta di papa Gregorio IV e con il consenso di tutti i vescovi, è anche festività nazionale durante la quale il lavoratore ha diritto di astensione dal lavoro. E allora, lontano dagli impegni, perché non trascorrere la giornata ammirando i colori accesi dell’autunno o degustare prodotti tipici e piatti sfiziosi di territorio o ancora visitando una mostra? Potrete trovare gli altri eventi e i dettagli delle iniziative in programma nel fine settimana nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Partiamo, come di consueto, dagli appuntamenti enogastronomici. Si comincia subito giovedì 1 a Serramonacesca, dove dopo “L’aneme delle morte” della notte di Halloween, si svolge la Sagra della zucca. Per tutto il weekend gli appuntamenti saranno tanti, Prosegue a Perano Borgo DiVino, Un percorso enogastronomico con degustazione di prodotti tipici, vino novello e galà dei grandi vini d’Abruzzo che si snoda tra le vie del centro storico. Ma anche Sagra della castagna a Rendinara e Sagra della castagna a Sante Marie; Le Cantine dei Bertoniani e Sapori d’Autunno a Montebello di Bertona; Tuber Magnatum Est,la fiera dedicata al tartufo bianco a Poggio Umbricchio; Sapori d’autunno a Opi; Sagra Autunno in festa a Roccavivi; Festa del vino cotto, delle castagne e dei sapori d’autunno a Terranova di Roccamontepiano.

Torna, con il suo carico di magia, il “Borgo Incantato” di Montepagano”. Per tutto il weekend il cuore storico di Roseto degli Abruzzi diventerà per il terzo anno consecutivo teatro di un evento imperdibile per grandi e piccini, tra storia, tradizione, allestimenti mozzafiato ed esperienze interattive.

A Chieti si disputeranno i Campionati Nazionali di pattinaggio artistico. Le gare si svolgeranno al Pala Colle dell’Ara con fondo in parquet e vedranno la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da tutte le Regioni.

Gli amanti dell’arte potranno visitare all’Imago di Pescara la mostra “In forma di sogno . Gli Ultimi Surrealisti. Mensa & Matta”, dedicata a due artisti che hanno rappresentato, con la loro arte visionaria, una delle più suggestive continuazioni del Surrealismo: Carlos Mensa e Sebastian Matta. Il Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila omaggia con una mostra Fulvio Muzi (1915-1984), protagonista della scena artistica e culturale abruzzese del Novecento, a quarant’anni dalla scomparsa.