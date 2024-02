Eventi in Abruzzo nel weekend del 1-3 marzo 2024

Cosa fare nel fine settimana del 1, 2 e 3 marzo 2024 in Abruzzo? In primo piano spettacoli teatrali e concerti

REGIONE – Siamo arrivati al primo weekend del mese di marzo 2024, quello che va dal 1° al 3. Ecco alcuni degli eventi che si svolgeranno in Regione. Molti altri li potete trovare nel nostro calendario giornaliero, in costante aggiornamento.

Mostre

Ultimi giorni al MAXXI L’Aquila per la mostra collettiva Diario notturno, Di sogni, incubi e bestiari immaginari, curata da Bartolomeo Pietromarchi. Presso “la Dama di Capestrano” Animals, la mostra collettiva di artisti di fama nazionale ed internazionale a cura della partenopea Monna Lisa Salvati. Esposizione di beneficenza dell’artista Valeria Di Domizio presso il Temple Bar in Via Rigopiano 3 a Pescara

Venerdì 1 marzo

Nell’Aula 31 dell’Università D’Annunzio a Pescara, proiezione del dovumentario “La casa viola” e incontro sulla violenza contro le donne, Alle 19 al Teatro Comunale di Orsogna va in scena “Dante e Andrea”. Nella preziosa cornice dello storico Fictio Club di Chieti alle 21.30 torna in scena la chitarra acustica di Simone Agostini. Inaugurazione de La Noche sabrosa, serata latina. In consolle la miglior musica caraibica con dj El Timbal presso il disco – restaurant “Punto Eventi” a Bucchianico.

Sabato 2 marzo

Alle 18, al Teatro Talia di Tagliacozzo, Melania Giglio porterà in vita una delle più grandi interpreti del ‘900: Edith Piaf. Al Multiplex Arca di Spoltore, alle ore 20,45, si terrà la proiezione speciale di Caracas. Alle 21 appuntamento al Teatro Fenaroli di Lanciano con “Bukoswski, a Night with Hank”: un monologo diretto e interpretato da Roberto Galeano. Sempre alle 21 all’auditorium Flaiano di Pescara ‘Lumina – I concerti a lume di candela’: tributo dei Ciao Lucio a Lucio Dalla. Si balla latino al Gasoline di Treglio.

Domenica 3 marzo

Torna l’iniziativa “Una domenica al museo gratis”. Secondo appuntamento della rassegna Teatro a Merenda, allo Spazio Rimediato a L’Aquila, in tripla replica (ore 11 e 30, 16 e 45 e 18). Stavolta torna, con la magia del suo spettacolare teatro dei burattini, Luca Torregrossa e il suo Magico mondo dei Burattini, con l’ intramontabile storia di Aladdin. Alle 17.30 “Un’Orchestra per Pino Daniele”: concerto per voci, solisti, pianoforte e orchestra al Teatro Caniglia di Sulmona. Alle ore 18, al Piccolo teatro dello Scalo, a Chieti, va in scena “Il cacciatore di mafiosi”, con la partecipazione del magistrato Alfonso Sabella e del regista Alessandro Bardani.