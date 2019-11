Vasto: Eva Mater: come un capolavoro, contro al violenza sulle donne

Nella giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne in scena “Eva Mater: come un capolavoro”. Lo spettacolo è ad ingresso libero

VASTO (CH) – La violenza contro le donne ha proporzioni allarmanti e richiede un impegno continuo di enti, associazioni e persone capaci di farsi promotori/trici di atti ed iniziative per affermare una cultura di rispetto dei diritti e della persona e di diffusione di principi, idee e valori che accompagnino concretamente il “NO” alla violenza.

Il Centro Antiviolenza DonnAttiva lavora da alcuni anni sul tema del contrasto alla violenza di genere e le iniziative promosse nel corso della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” vogliono essere un momento di riflessione e di sensibilizzazione per coinvolgere tutta la comunità nel contrastare la violenza.

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la Risoluzione N.54/134 del 17 Dicembre 1999, il Centro Antiviolenza DonnAttiva ha organizzato lo spettacolo Musicale “Eva Mater: come un capolavoro”, in programma sabato 23 novembre alle ore 21 al Teatro Rossetti di Vasto.