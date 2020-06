Estate in 2020, il programma di Italia Nosta al Parco Sabucchi Pescara

PESCARA – Dopo alcuni mesi di silenzio, interrotto dai messaggi per la realizzazione di EntusiASTA, da comunicati inviati via e-mail o tramite il nostro sito web e le video-conversazioni diffuse sul canale Youtube, Italia Nostra ha atteso l’avvio della fase 3, di parziale affrancamento dai divieti imposti dal Covid -19, per riprendere alcune attività, approfittando della bella stagione che consentirà di svolgerle all’aperto in luoghi di dove si potrà disporre e, naturalmente, in stretta osservanza delle norme sanitarie.

Le attività si svolgeranno nel Parco Sabucchi, con accesso dal Viale Bovio e dalla Strada Parco, nei pressi della “Torre del Bardo”, a pochi passi dal gazebo della Biblioteca estiva “Falcone e Borsellino”, già operativa. Orario di apertura lunedì, mercoledì e venerdì 9-12 e 17-19 mentre il martedì e giovedì solo 17-19.

Le iniziative si svolgeranno in collaborazione con altri Enti ed Associazioni: “ringraziamo tutti coloro che che si sono offerti gratuitamente di aiutarci a riprendere, attraverso gli incontri culturali, la buona abitudine di rivederci, socializzare e di impegnarci, mediante la conoscenza, l’informazione e la partecipazione, allo sviluppo socio-culturale ed economico del nostro Paese”.