Estate 2025: l’Abruzzo guida il turismo italiano

REGIONE – Altro che spiagge vuote e crisi: i dati ufficiali confermano che l’estate 2025 è tra le più dinamiche degli ultimi anni. L’Italia si posiziona ai vertici del turismo mediterraneo per competitività dei prezzi e saturazione delle strutture ricettive. In questo contesto, l’Abruzzo si distingue per la sua offerta turistica completa, autentica e in costante crescita.

Le località montane abruzzesi, come Teramo e L’Aquila, registrano tassi di saturazione superiori al 53% per Ferragosto, tra i più alti a livello nazionale. Il territorio regionale si conferma tra le mete più richieste, grazie a una proposta che spazia dalle vette del Gran Sasso alle spiagge della Costa dei Trabocchi, dai borghi storici alle città d’arte, passando per parchi nazionali, colline, eventi culturali e gastronomia d’eccellenza.

Anche l’aeroporto d’Abruzzo contribuisce al successo: nei primi sette mesi del 2025 ha superato i 570.000 passeggeri, con una crescita del 19% rispetto al 2024 e del 36% solo nel mese di luglio. Questo risultato è frutto di investimenti mirati e di una strategia vincente che ha reso lo scalo pescarese competitivo a livello nazionale e internazionale.

A livello nazionale, si stimano oltre 70 milioni di arrivi tra giugno e settembre, con una spesa turistica superiore ai 15 miliardi di euro. Il turismo italiano si sta destagionalizzando, diversificando e rafforzando: le città d’arte superano le località balneari in prenotazioni, mentre il turismo lacuale e termale mostra performance in crescita.

L’Abruzzo è protagonista di questa trasformazione, non solo per i numeri, ma per la qualità dell’offerta e la capacità di intercettare nuove tendenze. Secondo il deputato abruzzese Guerino Testa (nella foto), il lavoro della Regione, degli operatori e delle istituzioni locali sta dando frutti concreti. Fratelli d’Italia continuerà a sostenere il turismo come motore di sviluppo, occupazione e identità.

L’Abruzzo si conferma come una regione che offre tutto: mare, montagna, collina, arte, storia, natura e accoglienza. E i risultati lo dimostrano.