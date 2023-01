“Essere”, mostra di pittura di Stefania La Greca a Pescara

Al Museo delle Genti d’Abruzzo, dal 14 al 31 gennaio la nuova mostra di pittura dell’artista napoletana, pescarese d’adozione

PESCARA – La poliedrica e celeberrima artista Stefania La Greca presenta la sua nuova mostra di pittura a tema. L’esposizione, con annessa vendita delle opere, si terrà dal 14 al 31 gennaio 2023 nella prestigiosa Sala “Spazio Arte” del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara.

Il vernissage, presentato dall’Avv, Luca Salini, è previsto per le ore 19:00 di sabato 14 gennaio. Durante l’evento inaugurale, per rendere ancor più sublime l’atmosfera, ci saranno intermezzi musicali a cura del duo “Cutilli (clarinetto) – Caronna (chitarra)”. Interverranno anche critici e personalità del mondo politico e culturale e l’ingresso sarà gratuito per i visitatori.

Dopo il successo ottenuto nelle precedenti kermesse e dopo l’esposizione di un suo dipinto nel catalogo del Carrousel del Louvre di Parigi, l’artista napoletana espone proprio nella sua città d’adozione, Pescara, con l’auspicio di raggiungere ottimi riscontri anche in termini di vendite.

Il titolo scelto per portare all’attenzione del pubblico questa collezione è “Essere”.

“Essere – afferma Stefania La Greca – in quanto il mio obiettivo consiste nel far compiere viaggi emotivi alle persone proprio attraverso le mie opere, che hanno la funzione di creare empatia interiore con emotività, cuore e pensiero. Essere in quanto attraverso l’arte l’essere viene prima dell’avere. Mi preme citare l’ultima opera realizzata, “Gesù”, che ricalca un sogno personale di 10 anni fa, che raffigura il volto di Gesù e rappresenta proprio la resurrezione. Come si evince dalla mano con il chiodo conficcato nella ferita, che metaforicamente simboleggia il ritorno di Gesù sulla terra dopo le tragedie della pandemia da Covid e della guerra in Ucraina.

La mostra al Museo delle Genti d’Abruzzo è molto importante in quanto si tratta di una location storica e nobile da un punto di vista artistico-culturale. Veniamo da un periodo difficile e proprio per sottolineare quest’aspetto ho scelto come immagine copertina, inserita nella locandina, il mio dipinto “The Apocalypse”, che contiene un ricordo di questi due anni travagliati anni che abbiamo vissuto e che hanno segnato la storia ma anche il nostro essere odierno”.

Informazioni sull’artista e aggiornamenti sulla mostra in esame si possono reperire sul sito Internet www.stefanialagreca.it