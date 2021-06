“Essenze d’estate” a Fossacesia: gli appuntamenti

Quattro gli eventi in programma, tra musica e cinema. Si parte il 25 giugno con ‘Cinemozioni-Green Book”

FOSSACESIA – Prenderà il via domani 25 giugno, con la rappresentazione cinematografica ‘Cinemozioni-Green Book’, la rassegna di eventi promossa dal Circolo San Giuseppe di Villa Scorciosa. Quattro gli eventi in programma, tra musica e cinema, patrocinati dal Comune di Fossacesia. Al primo appuntamento, che si terrà con inizio alle ore 21 presso il cortile dell’ex scuola elementare, seguiranno: 10 luglio, serata musicale in piazza San Carlo con i Dikky’n Us-street music Live (ore 21); 6 agosto, nel cortile dell’ex scuola elementare (ore 21) Melodie d’estate-Quartetto Curti (Maurizio Marinelli, pianoforte; Galileo Di Ilio, violoncello; Manuele Filoso, clarinetto; Eugenio Petta, fisarmonica); 26 agosto, Cinemozioni ‘Il diritto di contare’ (ore 21) cortile dell’ex scuola elementare.

“Prosegue la collaborazione con il Circolo, avviata lo scorso anno, e sulla quale l’Amministrazione comunale punta molto per la promozione di eventi culturali che possano valorizzare la cultura locale – affermano il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. Villa Scorciosa per noi non è una contrada lontana dagli eventi che si svolgono nella città capoluogo, ma è parte integrante di Fossacesia e questa è la linea che intendiamo proseguire”.