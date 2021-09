Esercito, open day per gli aspiranti al reclutamento a L’Aquila

Il 21 settembre presso la Caserma Pasquali riuniti ragazzi/e abruzzesi aspiranti al reclutamento nell’Esercito come Volontari in Ferma

L’AQUILA – Martedì 21 settembre 2021 si è svolto a L’Aquila, presso la Caserma Pasquali, un Open day al quale sono stati invitati i ragazzi e le ragazze abruzzesi aspiranti al reclutamento nell’Esercito in qualità di Volontari in Ferma Prefissata di un anno del 1° blocco 2021.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo e per il Molise, Colonnello Marco Iovinelli ed è stata organizzata dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” con la collaborazione del 9° Reggimento Alpini al fine di consentire ai candidati di toccare con mano la realtà della Forza Armata in maniera concreta, anche attraverso le testimonianze dirette del personale in servizio.

L’ Open Day ha avuto inizio con l’Alzabandiera e con il saluto da parte del Comandante Colonnello Marco Iovinelli.

Successivamente i giovani aspiranti hanno assistito a un breve briefing sulle unità del territorio e sulle prove concorsuali che saranno chiamati a sostenere e alla proiezione di alcuni video riguardanti la Forza Armata.

È stato illustrato il Progetto Sbocchi Occupazionali, al quale i candidati potranno accedere all’atto del congedo senza demerito, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.