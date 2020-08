Escursione sulla Majella con le storie dei lupi: il 9 agosto a Passolanciano

PASSOLANCIANO – Domenica 9 agosto dalle ore 16.30, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, in località Passolanciano (CH), avrà luogo l’evento “Uomini e lupi”, un’escursione narrata sulle storie di lupi e pastori. Secondo appuntamento dell’edizione 2020 di Naturacconta, progetto di Escursioni e Camminate con Teatro, Racconti e Musica, nato dalla collaborazione tra CuntaTerra e Camminare in Abruzzo, patrocinato dal Parco Nazionale della Majella.

Uomini e lupi

Esiste un forte legame tra l’uomo pastore /agricoltore della Maiella ed il fiero, libero lupo. La loro è la storia di una convivenza ancestrale, di un confronto senza tempo, significativo e controverso. L’uomo, infatti, verso il lupo mantiene da sempre un atteggiamento dualistico di ammirazione e ostilità, rispetto e timore.

Il lupo simbolo di saggezza, forza, indipendenza, e al tempo stesso astuto predatore, minaccia naturale per il gregge, che lo rese inviso a molti pastori e allevatori. Un rapporto conflittuale che col passare degli anni venne esacerbato dal dilagare di pregiudizi e inconsapevolezze, da leggende – per la maggioranza infondate – che nel tempo presero il sopravvento fino a radicarsi in quel diffuso immaginario popolare, attraverso cui all’animale venne spesso e volentieri affibbiata un’ingiusta etichetta di “lupo cattivo”. Una deriva deleteria che nella penisola italiana, come anche nel territorio abruzzese, portò a minacciare seriamente l’esistenza del lupo appenninico.

E’ su questo confine sensibile che si gioca il rapporto tra uomo e natura. Un racconto ancora tutto da scrivere, capace di restituirci emozioni e riflessioni profonde.

Ci incammineremo nei boschi della Maiella per condividere assieme queste storie, tra capanne in pietra a secco custodite all’ombra incantevole di faggi e felci.

In compagnia di Marcello Sacerdote attore, musico e contastorie scopriremo racconti, leggende, suoni e canti, che ruotano intorno alla figura del lupo nel territorio abruzzese. Materiali raccolti dalla tradizione popolare, memorie, testimonianze, ricerche e riflessioni etno-antropologiche, riconsegnate al nostro presente con l’autenticità di un sentire contemporaneo.

Le guide di Camminare In Abruzzo vi condurranno con tutta la loro esperienza e conoscenza del territorio su un sentiero accessibile e di rara bellezza, informandovi passo passo su storia e natura di questo piccolo ma prezioso angolo di Maiella.

A fine escursione ci sara’ una degustazione con gli amici di Antidotes che amano e promuovono il territorio, attraverso la scelta accurata di prodotti, bevande ed alimenti artigianali proposta da ANTIDOTES

Programma

16.30: Ritrovo a Passolanciano parcheggio

16.45: Inizio escursione narrata

18.00: arrivo alla Valletta, pausa

19:15: fine escursione

A seguire degustazione con prodotti artigianali curata da ANTIDOTES

Scheda tecnica

Dove: Passolanciano – Parco Nazionale Majella

Dislivello: 100 mt.

Distanza: 3,00 Km

Attrezzatura: Sono consigliate scarpe da trekking o scarpe con suole rinforzate. Si consiglia abbigliamento a strati, pantaloni lunghe, zaino piccolo con acqua, macchina fotografica, cappello da sole, crema solare. Bastoncini se soliti usarli.

COSTI € 20,00 escursione per adulto

I bambini sotto i 14 anni non pagano

INFO E PRENOTAZIONI

Prenota online http://www.camminareinabruzzo.it/form-di-prenotazione/

oppure al 3283310602 (Luca) anche messaggio wapp