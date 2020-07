Esame MOC e visita fisiatrica gratuita: ecco dove e quando

Problemi di osteoporosi? Prenota il tuo screening gratuito mercoledì 5 agosto presso il Centro di fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio

ORTUCCHIO (AQ) – Il Centro di Fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio mette a disposizione i suoi spazi e il suo staff per una giornata di screening gratuiti.

La MOC è una densitometria, misura cioè la densità in sali minerali dell’osso e fornisce il grado di osteoporosi, patologia caratterizzata, appunto, da una riduzione del contenuto di sali di calcio dell’osso. Si effettua su aree specifiche dello scheletro.

La MOC non necessita di alcuna preparazione e dura appena tre minuti.

Il Centro di Fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio ha organizzato una giornata di screening per i suoi pazienti e per chiunque ne abbia bisogno per mercoledì 5 agosto dalle ore 8.30.

I soggetti più a rischio sono pazienti di età avanzata, specialmente le donne, la presenza di fratture e l’uso prolungato di alcuni farmaci, oltre all’abuso di alcool e fumo di sigaretta.

Sarà possibile effettuare l’esame più la visita solo per 40 pazienti.

Prenotazione obbligatoria.

Prenota il tuo screening gratuito mercoledì 5 agosto presso il Centro Santa Lucia di Ortucchio – 371/1935865 0863/8313329