Esame MOC e visita fisiatrica gratuita al Centro di Ortucchio il 12 agosto

Mercoledì 12 agosto dalle 8.30 sarà possibile fare uno screening gratuito e controllo ostoporosi. Il Centro ha voluto replicare questo evento dopo quello del 5 agosto

ORTUCCHIO – Dopo la prima giornata di screening per l’osteoporosi, estesa anche ai due giorni successivi, il Centro di fisioterapia Santa Lucia Favoriti organizza un secondo screening gratuito mercoledì 12 agosto. Per prevenire l’osteoporosi ed agire tempestivamente dove necessario, è consigliato sottoporsi ad un esame di densitometria ossea, comunemente noto come MOC, che misura la densità in sali minerali dell’osso e fornisce il grado di osteoporosi, patologia caratterizzata appunto da una riduzione del contenuto di sali di calcio dell’osso.

Proprio a questo scopo il Centro di Fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio ha organizzato un primo screening gratuito lo scorso mercoledì 5 agosto, esteso poi anche alle giornate di giovedì e venerdì, a causa dell’elevato numero di richieste. Per lo stesso motivo, il Centro ha voluto replicare questo evento per soddisfare tutte le richieste e dare un servizio equo a tutti i pazienti che ne abbiano necessità.

L’esame dura solo pochi minuti ed è seguito da una visita specialistica. È possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 371.1935865.