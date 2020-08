Erosione della costa adriatica, Pezzopane: “Serve intervento immediato”

REGIONE – “Chiediamo l’intervento di Governo e Regione per trovare una soluzione urgente al problema per cui le forti mareggiate spesso e volentieri erodono la costa adriatica distruggendo pezzi di spiaggia e costringendo gli operatori a rimuovere file di ombrelloni con conseguenti danni economici enormi. E con danni ambientali sempre più gravi”.

Lo dichiara la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane, che ha presentato una interrogazione ai ministri competenti.

“È urgente un intervento – prosegue Pezzopane – perché gli stessi balneatori hanno lamentato un susseguirsi di passerelle politiche della destra in regione che poi però sono finite nel nulla, lasciando Alba Adriatica e la costa colpita in balia degli eventi. È necessario fare il punto della situazione e soprattutto fare cose concrete per proteggere la costa salvaguardando l’ambiente. Già il Covid ha colpito tanto questo settore turistico, ora questa indifferenza lascia di stucco. Mi appello anche ai ministri dell’Ambiente e dei Lavori pubblici, Costa e De Micheli, perché sollecitino la regione e sostengano utili azioni di salvaguardia della costa”.