Il cantante albanese ha regalato due ore di intenso live tra i suoi nuovi successi e i brani che hanno fatto innamorare grandi e ragazzi. La scaletta dei brani eseguiti ieri sera nella tappa abruzzese del tour

CHIETI – Serata di musica ed emozioni ieri sera a La Civitella di Chieti per il concerto di Ermal Meta. Una chiusura in bellezza per la stagione estiva dei concerti in Abruzzo, dopo tanti grandi nomi a Pescara, Francavilla ma anche in altre località della regione, il live di ieri sera ha saputo catturare l’attenzione di teenager e gente adulta.

Puntuale come un orologio svizzero il cantante alle 21:30 spaccate apre lo show con “Non abbiamo armi” e accende subito l’entusiasmo dei migliaia di fans intervenuti con “Gravita con me” e “Ragazza paradiso”. Chi ha avuto modo di seguire i live di Pescara in occasione del primo gennaio 2018 in piazza Salotto e della scorsa estate (4 agosto) al Teatro D’Annunzio avrà di certo notato come la scaletta è apparsa molto diversa nelle due ore di ieri sera.

Sicuramente per via del nuovo album che è stato fatto ascoltare non solo nelle sue hit più importanti come “Non mi avete fatto niente” (brano vincitore con Fabrizio Moro dello scorso Sanremo), “Dall’alba al tramonto” fino alla più recente “Io m’innamoro ancora” ma anche altri come “il vento della vita”, “9 primavere” fino a “caro Antonello” (brano dedicato al celebre cantautore romano). Non potevano mancare i suoi successi del recente passato da “Vietato morire” a “Voodoo love” (scelto tra i brani proposti nel bis) e ancora “Gravita con me”, “A parte te”.

Tra i momenti più toccanti quello quando seduto al piano esegue “Schegge” e quando fa aprire all’intonato coro “Piccola anima”. Finale a sorpresa con il cantante che dopo aver ringraziato i suoi musicisti (Marco Montanari alle chitarre, Roberto Pace alle tastiere, Emiliano Bassi alla batteria, Dino Rubini al basso e Andrea Vigentini chitarre acustica e cori) e salutato il pubblico impugna la chitarra e intona quattro brani unplugged solo lui, le luci soffuse e il pubblico attento e composto fino all’ultima nota.

Quando poesia e musica entrano nel cuore anche l’anima meno sensibile non può non essere incantata da questo mix e non può fare altro che abbandonarsi all’ascolto nella suggestiva area, avvolta dalla luna piena e da un vento fresco che annuncia la fine dell’estate…

Scaletta dei brani, concerto di Ermal Meta del 25 agosto 2018 a Chieti

Non abbiamo armi

Gravita con me

Ragazza paradiso

Il vento della vita

9 primavere

Amore alcolico

Le luci di Roma

Caro Antonello

Vietato morire

Schegge

Volevo dirti

Molto bene, molto male

Rien ne va plus

Non mi avete fatto niente

Mi salvi chi può

Dall’alba al tramonto

Io m’innamoro ancora

Piccola anima

Umano

Straordinario

bis

La vita migliore

Voodoo love

A parte te

bis acustico

Un pezzo di cielo in più

Era una vita che ti stavo aspettando

Invecchio