Erica Degiovanni del Baia del Re Panthers Roseto in Under20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – L’atleta del Baia del Re Panthers Roseto Erica Degiovanni è stata inserita nel gruppo delle 18 convocate per il raduno della Nazionale Under 20 femminile, in programma a Bormio dal 4 luglio e a Udine dal 22 al 31 luglio, per la preparazione degli Europei di categoria.

“Sono contentissima per questa convocazione, che onestamente non mi sarei mai aspettata all’inizio di questa fantastica stagione con le Panthers Roseto. Per questo ci tengo a ringraziare la società, tutte le compagne di squadra e coach Franco Ghilardi che mi ha permesso di migliorare dandomi tanta fiducia” il commento di Erica.

Tutta la società Panthers Roseto, orgogliosa di questo riconoscimento, si complimenta con Erica rivolgendole il più grande in bocca al lupo per la sua esperienza in maglia azzurra