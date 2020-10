Epidemie e antichi rimedi nelle carte d’archivio, mostra a Pescara

In occasione della Domenica di Carta dell’11 ottobre 2020, apertura straordinaria al pubblico dell’Archivio di Stato di Pescara dalle ore 8,30 alle ore 12,30

PESCARA – Domenica 11 ottobre 2020 in occasione del Progetto Nazionale del MiBACT “Domenica di Carta” apertura straordinaria al pubblico dell’Archivio di Stato di Pescara. Il MiBACT e la Direzione Generale degli Archivi, visto il momento particolare al fine di diffondere la conoscenza della memoria conservata negli Archivi sulle emergenze sanitarie del passato, ha invitato i vari Istituti ad incentivare la valorizzazione del proprio patrimonio riguardo alla salute pubblica, alla storia della medicina , alle epidemie, alle misure di contenimento, alle reazioni della popolazione, ai rimedi sanitari innovativi, agli Ospedali e gli antichi medicanti, proponendo alla cittadinanza documenti, foto registri ed elenchi.

Il personale dell’Archivio di Stato di Pescara dopo un lavoro di ricerca e studio, proporrà un percorso che partirà dall’anno 1897 dal titolo “Emergenze Sanitarie e Salute Pubblica in Tempo di Epidemie” Saranno proposti documenti sulle epidemie dell’anno 1898 e del 1914; colera del 1911; documenti degli ufficiali sanitari del 1897; malattie infettive e colera del 1911; elenchi del servizio sanitario del 1901;vaccinazioni e cure antirabbiche del 1911; documenti dei lazzaretti del 1911, distribuzione del chinino di stato 1904-1910; nomina delle guardie sanitarie 1884-1886 tanti altri. Saranno inoltre esposte foto d’epoca di “epidemie in Italia e in altri paesi d’Europa”.

La mostra, il cui ingresso è gratuito, sarà visitabile dalle ore 8,30 alle ore 12,30, previo prenotazione. L’ingresso avverrà secondo le disposizioni relative al COVID 19. E’ obbligatorio l’uso della mascherina.

Per info: as-pe@beniculturali.it – as-pe.comunicazione@beniculturali.it – 085 4549724