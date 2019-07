Emergenza maltempo in Abruzzo: le dichiarazioni

Pezzopane: “Chiediamo che il governo si occupi dei problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi“. Pettinari: “Vicino a tutti quei cittadini che oggi hanno subito danni “

ABRUZZO – “L’Abruzzo e la città di Pescara stanno vivendo momenti di grave difficoltà per l’eccezionale perturbazione che si è abbattuta sulla regione. Il governo dichiari immediatamente lo stato di calamità per soccorrere e aiutare i cittadini”. Lo dichiara Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera che aggiunge: “Si parla di oltre 40 centimetri d’ acqua cadute in poche ore, piazze allagate, negozi allagati. Si registrano feriti, oltre ai notevoli danni. Chiediamo che il governo la smetta di pensare solo alle liti della sua maggioranza e si occupi dei problemi dei cittadini abruzzesi e pescaresi”.

“Vicino a tutti quei cittadini che oggi hanno subito danni a causa del maltempo. La più colpita sembrerebbe Pescara, dove una forte grandinata e importanti nubifragi hanno messo in ginocchio alcune zone della città. Siamo pronti a dare tutto il nostro supporto a chi ha il dovere di risolvere le problematiche. É importante fare subito la conta dei danni e poi la Regione Abruzzo dovrà stanziare i fondi per indennizzare coloro che li hanno subiti.

Siamo davanti a una delle emergenze più importanti che nell’ultimo periodo ha investito la nostra terra e non saranno pochi i fondi necessari. Oggi non è il giorno delle recriminazioni, ma nei prossimi giorni eserciteremo a pieno ogni nostra prerogativa di sindacato ispettivo per verificare che la rete di emergenza abbia funzionato al meglio. É oggettivo infatti che alcune situazioni gravissime verificatesi in luoghi sensibili non siano più accettabili” così il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari.