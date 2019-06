Emergenza cuccioli, iniziativa dell’associazione Il Sorriso di Marinella

PESCARA – Una nuova iniziativa a cura dell’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella. In questa stagione dell’anno si moltiplicano le cucciolate di gattini randagi e diventano pertanto fondamentali le sterilizzazioni dei gatti adulti, vaccinazioni e sverminazioni, cibo, medicinali. L’associazione sta quindi organizzando una raccolta di fondi, nonché crocchette (anche del tipo kitten e urinary), fino ai medicinali avanzati. La donazione può avvenire nella libreria I Luoghi dell’Anima, in via Campobasso, Pescara. “Anche una scatoletta di cibo fa una differenza” affermano i responsabili dell’associazione.

É possibile anche effettuare una donazione in denaro ai seguenti riferimenti:

IBAN IT20K0335967684510700259761;

conto PayPal: https://paypal.me/sorrisomarinella

“Aiutare un micetto significa anche aiutare i volontari che senza tregua se ne occupano. Non girare lo sguardo, aiuta come puoi. Fai girare il nostro evento, se in questo momento non hai le possibilità di fare altro: tutto aiuta. Grazie! A nome nostro e di tanti micetti sfortunati” concludono i responsabili dell’associazione.

Evento Fb dedicato: https://www.facebook.com/events/2320406674883896/

L’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un’ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi.