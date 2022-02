Elite Roma – Panthers Roseto, la presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Comincia domani al Palasport ‘Collelasalle’ il minitour laziale che concluderà la prima fase per le ARAN Cucine Panthers Roseto: si parte con la sfida all’Elite Roma, che finora ha raccolto tre vittorie sulle nove partite disputate.

Una partita che di fatto non dovrebbe avere grosse implicazioni a livello di classifica: probabilmente la squadra capitolina non chiuderà tra le prime quattro in questo Girone A, di conseguenza anche un’eventuale sconfitta non intaccherebbe la classifica con cui le Pantere si presenteranno alla Poule Promozione (in cui ci si porta dietro i punti conquistati contro le altre qualificate).

Ma questo non cambierà naturalmente l’approccio di Duran e compagne, determinate a proseguire l’ottimo momento di forma: dal rientro in campo dopo la pausa sono arrivate tre convincenti vittorie, e l’ottimo impatto delle nuove arrivate Atanasovska e Kotnik è un’altra delle notizie positive per lo staff tecnico diretto da coach Orlando.

Appuntamento alle ore 18:30, con diretta Facebook e YouTube sui nostri canali.