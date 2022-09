L’Opera ‘Elisir d’Amore’ di Donizetti oggi al Conservatorio Braga di Teramo

TERAMO – Debutto domani, venerdì 23 settembre, al Teatro Comunale di Teramo per l’Opera in due atti di Gaetano Donizetti ‘Elisir d’Amore’ messo in scena dal Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo. L’evento, promosso dal Direttore Tatjana Vratonjic, prenderà il via alle ore 21, con ingresso gratuito.

“Per il nostro Conservatorio – ha sottolineato il Direttore Tatjana Vratonjic – lo spettacolo coinciderà con l’inizio del nuovo Anno Accademico nel corso del quale offriremo ai nostri allievi molte occasioni per mettere alla prova il proprio talento e soprattutto le nozioni acquisite in materia musicale, mirando sempre a dare un sapore di internazionalità al nostro lavoro. A partire proprio dall’allestimento dell’Elisir d’Amore, che vedrà la partecipazione di studenti impegnati con l’Erasmus e provenienti da Polonia e Norvegia”.

La prima dell’Opera Elisir d’Amore di Donizetti, allestimento originale del Conservatorio Musicale ‘Braga’, si svolgerà dunque domani, venerdì 23 settembre, Opera in 2 Atti su libretto di Felice Romani. Nel ruolo di Adina ci saranno Gong Yihuan, Flavia La Pasta e Zhao Yining; Nemorino sarà interpretato da Kim Ingyeom, Feng Zhongyi e Angelo Caprara; Belcore vedrà sulla scena Jedrzej Suska e Kristoffer Nordal; il ruolo di Dulcamara sarà interpretato da Daniele Di Nunzio ed Erlend Jaasund; De Jihuamao, Park Yeonju e Xie Jiay interpreteranno Giannetta. Sulla scena ci saranno l’Orchestra e il Coro del Conservatorio ‘Braga’ diretto dal Maestro Simone Genuini, regia di Antonio Petris, Direttore del Coro il Maestro Paolo Speca. Maestri collaboratori dell’allestimento sono Serena Lo Cane, Paolo D’Agostino e Simone Piccirilli.

L’Opera verrà replicata sabato 24 settembre al Teatro Comunale di Atri, alle ore 21, e domenica 25 settembre al Teatro ‘Tosti’ di Ortona, alle ore 21, sempre con ingresso libero.