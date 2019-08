Sagra della Mugnaia a Elice 2019

Torna l’appuntamento enogastronomico in concominatanza con i giorni de La Notte nell’Ilex. Si tratta della 16ma edizione per questo evento

ELICE – Dal 7 al 14 agosto 2019 in programma a Elice la sedicesima edizione della Sagra della Mugnaia. Un’occasione per gustare ogni sera dalle 19.30 in poi le specialità della tradizione abruzzese come gli anellini alla pecorara, la mugnaia ma anche secondi di carne (dalla porchetta agli arrosticini) contorni (formaggio fritto) e degustazione di vini locali e dolci tipici come la Pizza Doce (torta classica con crema pasticcera, liquore e panna).

La gestione della parte gastronomica è affidata all’ASD Elicese, che con i proventi dell’evento si impegna a far crescere la squadra calcistica del paese. Il pastificio “Mugnaia di Elice” è il fornitore ufficiale dei prodotti che gode gustare durante la festa. Come si legge dalla pagina ufficiale di Facebook: “Una perfetta combinazione tra un’antica tradizione enogastronomica d’Abruzzo e la vita reale in un’epoca suggestiva e misteriosa: il medioevo”.