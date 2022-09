L’AQUILA – “L’Aquila si conferma un importante punto di riferimento per la nostra forza di centrodestra liberale, pragmatico e vicino alle istanze del lavoro e del mondo produttivo. In una tornata elettorale non certo semplice per una aggregazione politica nuova, che ha dovuto affermarsi in poche settimane di un periodo inusuale e con una campagna fortemente polarizzata, la nostra città ha fatto registrare una delle migliori performance della lista a livello nazionale, confermando una base di radicamento che testimonia il buon lavoro sul territorio”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere comunale dell’Aquila e capolista di ‘Noi Moderati’ alla Camera dei Deputati. “E’ doveroso un ringraziamento – aggiunge D’Angelo – nei confronti dei vertici nazionali che hanno creduto in noi e soprattutto dei cittadini che ci hanno dato fiducia. Il consenso rinnovato ieri – conclude – è motivo per andare avanti lungo la strada intrapresa con ancor più determinazione”.

Elezioni politiche, D'Angelo commenta il risultato di "Noi Moderati"