Elezioni in Abruzzo, Di Pasquale su vittoria di D’Alberto

TERAMO – “Il PD è stato il primo partito a credere fermamente nella straordinaria occasione di cambiamento che la nostra Teramo ha iniziato cinque anni fa. Oggi, con una schiacciante vittoria al primo turno, Teramo può proseguire da subito questo percorso con il sindaco Gianguido D’Alberto. I teramani hanno consolidato la piena fiducia in un’azione amministrativa concreta, trasparente e incentrata sulla crescita e lo sviluppo della nostra città.

I teramani hanno premiato la capacità di sintesi e il lavoro di squadra fatto dall’intera coalizione di cui il Pd è stato, fin da subito, convinto sostenitore. Come presidente del PD auguro al sindaco D’Alberto di proseguire, con impegno e costanza, il lavoro di rinascita che la città ha iniziato a conoscere. Sento di dover ringraziare tutti coloro che si sono spesi in prima persona per questo straordinario risultato di squadra, candidati e non. Il PD si conferma una comunità-partito coesa e responsabile” si legge nella nota di Manola Di Pasquale, Presidente PD Abruzzo.